Bellissima notizia per il giovanissimo cantante Sangiovanni. Dalla sua partecipazione ad Amici20, sta conquistando un successo dopo l’altro.

L’edizione di Amici20 è stata molto particolare e soprattutto intrigante per tutti i fan più fedeli della trasmissione. A causa della pandemia di COVID-19, la produzione ideò un nuovo format che prevedeva la permanenza di tutti gli allievi in casetta, soluzione apportata per evitare possibili contagi tra i partecipanti. Questa novità, si è poi rivelata un vero successo, in quanto non ha mostrato solo il talento dei ragazzi, ma anche il loro lato più umano e fragile, espresso in casetta di fronte ai compagni e coinquilini.

Protagonista di Amici20, è stato sicuramente il vincitore della categoria canto Sangiovanni, il quale – grazie alla trasmissione – ha conosciuto il suo primo grande amore, la ballerina Giulia Stabile. Dalla sua partecipazione al talent, Sangiovanni ha letteralmente conquistato un successo dopo l’altro: l’ultimo pezzo uscito – Raggi Gamma – vanta milioni di visualizzazioni.

Sangiovanni non vede l’ora, ecco cos’è successo

Sangiovanni ha raggiunto la popolarità in un momento particolarmente difficile per tutti gli artisti del mondo dello spettacolo. A causa della pandemia infatti, sono anni che i cantanti non si ritrovano sul palco a cantare a squarcia gola insieme ai fan più sfegatati. Per il momento quindi, il vincitore della categoria canto di Amici20, si è dovuto accontentare di piccole platee, limitate dalle norme di sicurezza.

Tuttavia, Sangiovanni ha dichiarato di aver bisogno di incontrare i suoi ‘seguaci’: “Sono fiero di questo pezzo, per me è spensieratezza, è leggerezza e non va mai giudicata banale” – ha commentato il cantante – “Non vedo l’ora di cantare questo pezzo con voi ovunque”. Un sogno che speriamo si realizzi presto, soprattutto date le limitazioni subite in questo periodo di pandemia.

Amici21: Sangiovanni rassicura Albe

Nel frattempo, nella scuola di Amici21, è entrato un nuovo aspirante cantante, il quale però ha avuto qualche incidente di percorso relativo alla sua sconvolgente somiglianza con Sangiovanni. Albe infatti, ha confessato di aver accusato un vero e proprio disagio a questo proposito, in quanto i fan non riescono a non associarlo al suo predecessore.

Per questo motivo, Maria De Filippi ha organizzato una dolcissima telefonata tra Albe e Sangiovanni; il cantante di Raggi Gamma ci ha voluto rassicurare il nuovo allievo di Amici: “Io ti guardo, mi sembri sempre molto vero […] goditi le emozioni” – sono state le parole di Sangiovanni per la new entry. La telefonata si è conclusa con un ringraziamento e augurio reciproco.