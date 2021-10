TikTok, come guadagnarci in modo facile e veloce: il social continua a spopolare e ormai quasi tutti si divertono a postare video.

Guadagnare con app e contenuti non è di certo qualcosa che ci suona nuovo; YouTube ha lanciato un nuovo fenomeno, che presto si è allargato a diversi social generando un vero e proprio nuovo tipo di business.

Dagli YouTuber agli influencer, guadagnare grazie alla propria immagine tramite social non è più un’utopia; tutto sta nell’avere un grande numero di visualizzazione, iscritti e “seguaci”.

Questo vale anche per TikTok, social network cinese lanciato nel settembre 2016 e inizialmente col nome musical.ly; sviluppato da ByteDance, il social permette di effettuare brevi video musicali con diversi filtri ed effetti, per un risultato creativo e sorprendente. Ma come guadagnarci in modo facile e veloce?

TikTok, come guadagnarci in maniera facile e veloce: ecco i consigli

In molti avranno sicuramente già pensato di trasformare la propria passione per il social in un vero e proprio lavoro, ma probabilmente si sono bloccati in partenza non sapendo come fare. Per guadagnare col social cinese esistono diversi modi, alcuni più semplici e altri più complessi; alla base di tutto però, ci sono sempre grande pazienza e continuità, caratteristiche devono essere per forza di cose alimentate da una grande voglia.

Fino a qualche anno fa, a dare degli incentivi ai tiktoker era la stessa azienda dietro l’app; per ogni amico iscritto venivano infatti assegnati 0,50 centesimi (fino a un massimo di cinque euro), con l’aggiunta di un ulteriore premio di 2,50 euro in caso l’amico portato in questione fosse risultato attivo per almeno tre giorni più di dieci minuti al giorno (guardando video).

Vista la popolarità del social, ormai non ci sono più incentivi del genere, ma è ancora possibile guadagnare, e farlo direttamente grazie ai propri follower. La maggior parte degli utenti che riescono a guadagnare lo fanno appunto grazie alle Live, video possibili per chi ha più di 1000 follower e di 16 anni (anche se il denaro entra in gioco solo avendo compiuto o compiendo la maggiore età).

In questi video, sono gli stessi follower a pagare il tiktoker, comprando delle monete virtuali da assegnare appunto al creatore di contenuti di turno a piacimento; una volta ricevute, le monete possono poi essere convertite in denaro dal tiktoker, con 100 dollari ad esempio raggiungibili con 12500 monete circa.

Fondamentale quindi invogliare i propri follower ad “apprezzare” la live, che deve essere piuttosto coinvolgente; un’altra soluzione potrebbe essere quella di sponsorizzare qualche prodotto, oppure proporre in diretta un unboxing. Mettendo in palio qualche prodotto sicuramente si incentivano i follower, dunque potrebbe essere una strategia da attuare, a patto di avere contatti per le sponsorizzazioni di alcuni prodotti.

Tra gli altri metodi anche le affiliation, che permettono la creazione di video sponsorizzati; in questo caso, si guadagnerà una percentuale a seconda dei prodotti in questione, venduti grazie a codici sconto. Per quanto riguarda le visualizzazioni, a pagare questa volta è l’app ma i numeri necessari sono maggiori (e si deve essere necessariamente maggiorenni); almeno 10 mila follower e 10 mila visualizzazioni negli ultimi trenta giorni.

Una volta però riusciti ad entrare nell’albo dei migliori tiktoker, si possono guadagnare dai 0,01 a 0,04 centesimi ogni 1000 visualizzazioni. Con video popolari, si possono addirittura guadagnare migliaia di dollari al mese, facendo diventare quindi una passione un vero e proprio lavoro.