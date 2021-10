Vediamo insieme tramite questo rapido e veloce test se effettivamente riesci nella vita a tenere tutto sotto controllo.

Tantissime volte nella nostra vita abbiamo detto che riuscivamo a controllare tutto, ma poi alla fine non è stato così.

Facendo questo semplice e rapito test, possiamo vedere se in questo momento è così, ricordandoci sempre però che è un gioco di pochi minuti, ed il risultato deve essere preso in quest’ottica.

LEGGI ANCHE —> Test: l’albero che scegli svela quali cambiamenti avrei nel nuovo anno

Spesso siamo troppi presi dall’avere tutto in perfetto controllo, e condiziona anche un po’ la nostra vita.

Test: vuoi tutto sotto controllo?

Ma in questo semplice gioco di pochi minuti e davvero intuito ci dice se hai questa mania particolare.

Come abbiamo detto basta scegliere una di queste 4 mani presenti nell’immagine iniziare e leggere a che cosa corrisponde.

Iniziamo con la mano numero 1, se hai scelto questa sei una persona molto ansiosa e che non hai assolutamente voglia di controllare tutto.

LEGGI ANCHE —> Test personalità: scegli un’immagine e scopri la tua paura più grande

Sei assolutamente convinto che la libertà di chi è vicino a te sia molto importante, e non vuoi prevaricare su nessuno.

La tua scelta istintiva è caduta sulla mano numero 2? Vuol dire che sei una persona che ha necessità di avere tutto sempre perfettamente controllato.

Ma potrebbe succedere che a breve le persone che ti circondano si stufino di questa tua mania eccessiva, presta molta attenzione!

Hai scelto la mano numero 3? Tu sei una persona abbastanza equilibrata nella tua vita, e non cerchi mai di importi su nessuno, anche se in fondo cerchi di organizzare sempre tutto nella tua vita di tutti i giorni.

La tua scelta, invece è ricaduta sulla mano numero 4? Allora sei una persona lunatica anche con il controllo.

In alcuni momenti della tua vita sei molto rigida e vuoi tutto perfettamente controllato in altri assolutamente no.

Insomma con te è sempre un terno al lotto, dipende come ti trovi quel giorno e come hai deciso di agire, sicuramente non ci si stanca mai con te.

A voi quale risultato è riuscito? Vi rispecchia un po’? Nel nostro caso assolutamente si, ma non vi sveliamo cosa è uscito!