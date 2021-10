Arriva un nuovo test di personalità. Scegli quale capitale preferisci e saprai che tipo di persona sei veramente. Provalo subito

Viaggiare è una delle cose più belle che si possano fare in assoluto. Di luoghi più o meno lontani ce ne sono all’infinito e a restare nel cuore dei turisti sono, quasi sempre, le grandi capitali del mondo. Parigi, Londra, Roma, Tokyo, tutte città bellissime che andrebbero visitate almeno una volta nella vita.

Oggi ti proponiamo un test molto simpatico che ha come protagoniste proprio le grandi capitali del mondo. Il test è molto semplice. Dovrai scegliere una tra le capitali proposte e, in base alla tua risposta, scoprirai che tipo di persona sei.

Test delle capitali. Ecco che tipo di persona sei

Ci sono delle grandi città che ti hanno particolarmente colpito e ricordi con piacere quando le hai visitate (o desideri tantissimo andarci)? Oggi ti proponiamo un test che mette al centro proprio alcune grandi capitali del mondo.

Il test è davvero molto semplice: dovrai semplicemente indicare quale capitale preferisci, tra quelle indicate in figura: Parigi, Londra, Roma, Delhi e, una volta compiuta la scelta (attenzione, non potrai cambiarla), leggere il risultato che ti dirà che tipo di persona sei veramente.

Parigi

Hai scelto Parigi. Città degli Champs–élysées e della mitica torre Eiffel. Parigi è anche considerata la città più romantica al mondo e il suo meraviglioso Quartiere all’Arco di Trionfo ne è una dimostrazione. Se hai scelto questa capitale, probabilmente sei una persona molto romantica e che ama sorprendere.

Il tuo modo di essere si basa molto sulla gentilezza e il romanticismo, ti piace sorprendere gli altri, emozionarti e farli emozionare. Sei quindi una persona sentimentale, ma che riesce ad essere allo stesso tempo frizzante.

Londra

Hai scelto Londra, la città del Big Ben e del Buckingham Palace. Capitale di un regno secolare, fatto di re, imperatori e grandi conquistatori. Londra è una città che nasconde sorprese in ogni suo vicolo ed è di fatto una capitale mondiale multiculturale.

Se l’hai scelta sei una persona che non ama stare alle regole. Sei, infatti, una persona anticonformista, ti piace pensare oltre e guardare a quello che succederà in futuro. Ti piacciono le sorprese e sei aperto a tutto e a tutti. Hai grande energia e adori le sfide.

Roma

Tutte le strade portano a Roma. La città eterna, capitale imperiale per eccellenza, a Roma potrai ammirare il famoso Colosseo, il Pantheon, San Pietro, Piazza di Spagna e i fori imperiali. Se hai scelto questa città, sicuramente sei una persona molto solare.

I tuoi punti di forza, infatti, sono l’allegria e la capacità di coinvolgere gli altri e tirare su di morale i tuoi amici e i tuoi cari. Ti piace stare in compagnia, magari davanti ad un bicchiere di buon vino e ad un piatto di pasta. Non ami molto le novità e preferisci fare ciò che già conosci.

Delhi

Hai scelto la capitale dell’India, Delhi. In questa città è possibile ammirare il Forte Rosso, la Tomba di Humayun e lndia Gate. A differenza delle città, Delhi è una capitale “difficile” e non per tutti: puoi amarla o odiarla.

Se hai scelto Delhi, sei una persona che ama molto viaggiare con la fantasia e non porre limiti alla propria immaginazione e alle proprie aspirazioni. Sei un sognatore e le tue caratteristiche principali sono la curiosità e la voglia di metterti in gioco.