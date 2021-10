Test della personalità: scegli una lettera e scopri cosa ti manca in questo momento

Ecco il test della personalità che ti dice cosa ti manca in questo momento. Non dovrai fare altro che scegliere una lettera

Pensi che in questo momento della tua vita ci sia qualcuno o qualcosa che dovrebbe esserci ma non c’è? Spesso, infatti, ci sentiamo incompleti, soli o comunque crediamo che ci sia qualcosa manchi alla nostra vita. È un atteggiamento normalissimo che rispecchia il bisogno di socialità insito in ogni essere umano.

Oggi ti proponiamo questo test della personalità che, attraverso una semplicissima prova, ti dirà cosa ti manca in questo momento della tua vita. Il test è molto semplice: non dovrai fare altro che scegliere una lettera e leggere il risultato.

Test: scegli una lettera e scopri cosa ti manca in questo momento

Vivere la propria vita inseguendo un preciso obiettivo o traguardo, raggiungerlo e poi accorgersi che qualcosa comunque manca. Quel qualcosa può essere un oggetto, un desiderio o semplicemente una persona che vorremmo al nostro fianco.

Oggi ti proponiamo un interessantissimo test che, senza presunzioni di verità assolute, ti mostrerà cosa ti manca in questo momento della tua vita. Il test consiste semplicemente nel guardare l’immagine in alto e scegliere una lettera dell’alfabeto. Guarda attentamente, sono tutte inziali di parole nascoste.

Lettera A

Hai scelto la lettera A: “Azione”. Questa parola ti indica la necessità di iniziare ad agire ora. Probabilmente quello che ti manca è il coraggio di fare una scelta e di andare in contro alle sue conseguenze, anche prendendoti le tue responsabilità. Cosa aspetti? Agisci!

Lettera I

La lettera I sta ad indicare la parola “Istinto”. Probabilmente quello che ti manca è dare un po’ più ascolto a te stesso e quindi una maggiore fiducia nel tuo istinto. Buttati senza pensarci troppo e impara a prendere in considerazione ciò che dice il tuo io interiore.

Lettera R

Se hai scelto la lettera R, sappi che questa sta ad indicare la parola “Resilienza”. Ciò vuol dire che quello che ti manca in questo momento della tua vita è la capacità di trovare un lato positivo anche nel dolore, resistere e non farti abbattere dalle brutte notizie.

Lettera F

Hai scelto la lettera F: “Fantasia”. Forse quello che ti manca è lasciarti andare un po’ come quando eri bambino e dare libero sfogo alla tua fantasia. Cerca di non avere limiti e immaginare oltre l’ordinario, dai ascolto ai tuoi desideri e sorprenditi.

Lettera M

La lettera M indica la parola “Metamorfosi”. Non ci sono dubbi, in questo momento della tua vita hai bisogno di un radicale cambiamento, di qualunque tipo esso sia. Che si tratti di lavoro, di amici o di stile di vita, cerca di dare una svolta che non potrà che farti bene.