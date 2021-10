Ilary Blasi da urlo, ad una serata di gala incanta con un abito lungo che mette in mostra un lato B senza censura; esplode internet.

La signora Totti incantevole alza, e di molto, la temperatura del web. Ilary Blasi, felicissima al fianco di Francesco, sembra essere più in forma che mai e lo dimostra il fatto che, a 40 anni compiuti lo scorso aprile, è più sensuale che mai.

Da diversi anni ormai la Blasi, oltre che per bravura e simpatia, spicca anche per la sua bellezza; a inizio degli anni ‘2000, dopo aver partecipato a Miss Italia nel ’98, ha incantato per la prima volta tutti come letterina di Passaparola, al fianco di altri nomi di spicco come Alessia Ventura, Ludmilla Rachenko e Silvia Toffanin, sua grandissima amica.

A distanza di vent’anni dal suo esordio televisivo, con lo splendore unico che si ottiene diventando mamma, Ilary ci appare più bella di sempre e con un corpo mozzafiato.

Ilary Blasi, il lato B in mostra senza censura: il video è da infarto

Dopo aver brillantemente portato a termine la conduzione di Star in the Star, programma che ha esordito lo scorso settembre su Canale 5 (e che si è concluso lo scorso 14 ottobre, svelando i veri volti dietro le maschere) la conduttrice si sta godendo dei romantici momenti con suo marito.

Proprio durante una serata di gala in compagnia di Totti, la conduttrice ha sfoggiato un lungo abito nero da gala che ha enfatizzato ai massimi livelli il suo corpo scolpito, che la Blasi aveva già più volte mostrato, posando in bikini, durante tutta l’ultima estate.

Ilary ha condiviso un video della serata direttamente sul suo profilo Instagram, facendosi riprendere affacciata alla terrazza dello splendido locale dove si è recata con l’ex-capitano della Roma.

Oltre alla location romantica, a svettare nel video è sicuramente la bionda conduttrice romana, e il suo lato B marmoreo; il vestito infatti lascia intravedere il dettaglio intimo, che alza la temperatura del web e lascia i suoi tantissimi follower a bocca aperta.

Coi capelli raccolti in una coda, il lungo vestito elegante ha un profondo spacco sulla schiena, che arriva a ridosso del suo lato B; vista da dietro, intenta a guardare il suggestivo panorama che la vista della terrazza le ha offerto, la conduttrice ha mandato su di giri proprio tutti.

In attesa di rivederla di nuovo in tv, i fan possono ‘consolarsi’ coi contenuti offerti dalla Blasi sul suo profilo Instagram certi che, la sua bellezza, la porterà nuovamente al centro della scena.