Grande Fratello Vip: domani sera andrà in onda una nuova puntata, siete curiosi di scoprire chi sono e quando entreranno i nuovi concorrenti? Vediamo insieme tutte le news sul reality.

Domani sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, ovviamente non mancheranno gli scontri e i colpi di scena.

I concorrenti stanno iniziando a tirare fuori gli artigli, infatti la tensione all’interno della casa si taglia con un coltello. Nella serata di domani vedremo l’eliminazione di un altro vip, al momento al televoto ci sono: Carmen, Miriana e Raffaella.

I vipponi sono ogni giorno più agguerriti e fanno di tutto per cercare di non essere eliminati, purtroppo per loro a breve ci sarà una brutta notizia: altri nuovi concorrenti sono pronti per entrare all’interno della casa più spiata d’Italia.

Siete curiosi di scoprire chi saranno i fortunati? Vediamo insieme di chi si tratta e quando entreranno nel reality.

Gf Vip: ecco i nuovi concorrenti

Quest’anno il Gf Vip è partito alla grande, gli ascolti sono alle stelle e in ogni puntata succede sempre qualcosa si straordinario.

Nelle ultime ore è emerso un gossip scioccante, a quanto sembra entreranno dei nuovi concorrenti all’interno della casa. A dare la notizia nelle ultime settimane è stato Alessandro Rosica, noto sui social network come Investigatore Social, il quale ha svelato anche quando entreranno i nuovi vipponi.

Ma di chi stiamo parlando? ebbene i nomi usciti fuori sono stati quelli di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, e di Antonella Fiordelisi, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

L’ingresso di Alessandro Rossi è previsto per venerdì 22 ottobre, si tratta solo di questioni di giorni, prima che Francesca Cipriani possa finalmente riabbracciare il suo amato.

Alessandro entrerà nella casa solo per qualche settimana, in ogni modo, la showgirl sarà entusiasta di averlo con lei per qualche giorno. Non vediamo l’ora di vedere la sua faccia quando lo scoprirà.

Invece, per quanto riguarda Antonella Fiordalisi, sarà una concorrente a tutti gli effetti, la sua entrata è prevista per la prima settimana di Novembre.

La sua partecipazione al Gf Vip era già stata spoilerata da Sophie Codegoni, la quale aveva parlato del suo ingresso durante una chiacchierata con gli altri inquilini.

A quanto sembra, l’ex tronista, di Uomini e Donne avrebbe partecipato ad una cena insieme ad Antonella prima di entrare nella casa del Gf Vip e ha appreso proprio dalla ragazza il suo ingresso nel reality.

Voi cosa ne pensate? vi piacciono i nuovi concorrenti?