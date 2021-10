Vediamo insieme che cosa desideriamo veramente per Natale, tramite questo semplice e veloce test da fare in tranquillità.

Il natale ormai è sempre più vicino, ed ogni anno che passa ci sono alcuni desideri importanti che ci piacerebbe si realizzassero, anche se ormai siamo grandi e non più fanciulli.

Ma proviamo a fare questo semplice test e capire che cosa desideriamo veramente per questa bellissima festività che si avvicina.

Cosa desideri per Natale?

Quale tra questi segni natalizi vi attira maggiormente? Scopriamo quale significato si cela sotto.

Se avete scelto la figura di Babbo Natale, siete tra le persone che sono fiduciose nel periodo di natale.

E’ infatti questo un periodo molto importante per voi, e la fiducia è un caposaldo per l’amore e l’amicizia, e siete persone che hanno bisogno di sperare in qualcosa.

Siete speranzosi che le persone al quale voi volete bene, sono sincere nei vostri confronti, e spesso preferite una brutta verità rispetto ad una bugia più bella.

Se avete scelto la figura della renna, il desiderio più grande per questo periodo di feste è la stabilità.

Negli ultimi mesi avete attraversato periodi complicati, ed avete necessità di equilibrio e di stabilità, indipendentemente dalla relazione.

Per natale il vostro regalo dovrebbero essere solamente delle certezze, e siamo fiduciosi che arriveranno.

Se la vostra scelta è ricaduta sul bastoncino di zucchero, il vostro desiderio natalizio è quello di essere ricambiati.

Avete la necessità di essere ricambiati in qualsiasi relazione, sia amorosa che di amicizia, nello stesso modo in cui lo fate voi.

Ultimamente, anche a livello lavorativi, forse siete stati esclusi e questo vi ha creato un senso di profonda tristezza.

Se la vostra scelta istintiva è caduta sull’albero di natale, significa che per questo periodo speciale dovete regalarvi un po di amor proprio.

Nell’ultimo periodo vi siete dedicati sempre agli altri e quasi mai a voi stessi, ecco perchè per natale dovete ritagliarvi del tempo per voi, ed iniziare ad amarvi, per poter poi regalare a vostra volta amore agli altri.