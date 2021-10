Sabrina Salerno: Ecco il figlio in una delle pochissime immagini, è bellissimo

Sabrina Salerno è un volto ben noto al pubblico, ma avete mai visto suo figlio? Il giovane in una sua rara foto con la mamma.

Sono tantissimi i fan che ancora hanno negli occhi le esibizioni sul palco di Sabrina Salerno durante gli anni ’80; la cantante, scoperta da Claudio Cecchetto, ha avuto un successo mondiale diventando uno dei simboli dell’italo dance italiana, insieme ad altre artiste come Jo Squillo e Justine Mattera.

Con più di venti milioni di dischi venduti durante la sua carriera, la Salerno è senza dubbio una degli artisti italiani di maggior successo, avendo incantato i fan di tutto il mondo con la sua musica e le sue curve mozzafiato.

Recentemente, grazie ai social, è tornata alla ribalta mostrando a più di cinquant’anni una sensualità fuori dal comune; ma se lei la conoscete bene, avete mai visto suo figlio? Eccolo in una foto con la mamma.

Sabrina Salerno, la foto col figlio: bellissimo come la mamma

Nel corso della sua lunga carriera, oltre a tantissimi successi la Salerno ha avuto anche diverse storie d’amore; alla fine degli anni ’80 ha avuto una relazione con Pierre Cosso, ma è solo qualche anno più tardi che incontra quello che sarà l’amore della sua vita.

Nel ’94 inizia ufficialmente una relazione con l’imprenditore tessile Enrico Monti, sposato poi solo più di dieci anni dopo, nel 2006; prima era già però nato il loro primo figlio, che pare assomigliare alla mamma.

Su Instagram, per augurare un buon onomastico a Luca, la Salerno ha postato una foto che la ritrae proprio vicino al suo giovane figlio, ormai cresciuto; il giovane sfoggia un grande sorriso, che pare aver ripreso proprio da mamma Sabrina.

“All’amore più grande della mia vita!!! Buon onomastico” si legge nella didascalia del post della cantante, piena di cuori per suo figlio. Tantissimi i like alla foto, così come i commenti, tra cui anche quelli di Mietta e Sandra Milo.

Dal canto suo, la Salerno sta vivendo un nuovo periodo d’oro; dopo aver spopolato sui social, incantano costantemente i suoi follower con foto bollenti e mostrando tutta la sua bellezza, la cantante si è rimessa in gioco come ballerina al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, dove si esibisce in coppia col noto ballerino professionista Samuel Peron.