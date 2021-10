Me contro te: sapete quanto guadagnano i beniamini dei vostri figli?

Sono la coppia più amata dai bambini, Sofì e Lui de I Me contro Te. Ma sapete quanto guadagnano? Scopriamolo insieme.

Sono loro i beniamini dei bambini, Sofì e Luì dei “Me contro Te“. La coppia è molto giovane: Luigi Calagna e Sofia Scalia sono nati rispettivamente nel 1992 e nel 1997.

Ed oltre a lavorare insieme, fanno coppia anche nella vita. Solo qualche settimana fa, Luì ha chiesto la mano alla sua giovane fidanzata.

I due youtubers hanno letteralmente fatto impazzire i giovanissimi con i loro video. Hanno iniziato circa 17 anni fa, quando realizzarono un video dedicato alla Maze Runner Challenge. Hanno iniziato più per gioco, che poi si è trasformato nel loro lavoro.

I Me Contro Te: quanto guadagnano?

Come hanno ricordato “Eravamo già fidanzati da un paio di anni. Un giorno che eravamo particolarmente liberi abbiamo iniziato a girare alcuni video e poi li caricavamo su YouTube.

A stento teneva la connessione Internet. Per mettere online i primi abbiamo impiegato notti intere. Erano per lo più challenge: sfide tra noi. Da lì il nome che ci siamo dati, i Me contro te. Il nostro seguito pian piano si è allargato a macchia d’olio. Cresceva, e più cresceva e più ci accorgevamo che erano soprattutto gli under 10 i più attenti, i più fedeli”.

Ma quanto guadagnano i due youtubers? Scopriamo insieme a quanto ammonta il loro patrimonio.

Non è dato sapere quanto hanno guadagnato in tutti questi anni, ma è possibile fare ipotizzare che si tratti di una cifra molto alta. Solo il loro primo film, “I Me contro te– La Vendetta del Signor S” ha incassato circa 9 milioni e mezzo di euro.

Questa estate, nelle sale cinematografiche, è stato trasmesso il loro secondo film “Il mistero della scuola incantata“. In più hanno moltissimi gadget, materiale per la scuola.

Nel 2018, La Me contro te Srl avrebbe guadagnato circa 2, 85 milioni di euro. Quest’anno dopo le uova di Pasqua e il nuovo film, sicuramente questi numeri sono destinati a crescere.

Sul loro canale YouTube, Sofì e Luì possono contare su circa 5 milioni di fedelissimi. E con i loro video, continuano a far impazzire e divertire i più piccoli.