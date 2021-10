Un noto e apprezzato cantante è stato ricoverato in ospedale per un emorragia cerebrale. Scopriamo insieme di chi si tratta.

E’ conosciuto prevalentemente per a sua canzone Incidente al Vomero, brano satirico che parla di un incontro tra un napoletano di città e uno di collina. Nato nel 1959, la sua figura è associata prevalentemente all’arte di denuncia, molti suoi pezzi infatti – seppur con ironia – trattano temi particolarmente importanti della nostra contemporaneità.

Proprio per questa natura attivista, nel 1996 portò a Sanremo un brano che lasciò tutti senza parole: esso infatti, trattava di un ragazzo che faceva coming-out e veniva cacciato di casa dalla madre. Una tematica all’epoca così scandalosa, ma – allo stesso tempo – incredibilmente attuale nei giorni nostri. Il pezzo infatti venne censurato: la frase ‘sono diverso, un omosessuale’ divenne ‘sono diverso, e questo ti fa male’.

Ad oggi, l’autore di Sulla Porta – brano che lo fece arrivare 13esimo – è stato ricoverato in ospedale a seguito di un’emorragia cerebrale. Stiamo parlando di Federico Salvatore.

Federico Salvatore in fin di vita – Ecco cos’è successo

Il suo nuovo disco Azz…25 anni dopo era prossimo a fare il suo debutto, l’uscita ufficiale era prevista per il 17 settembre, giorno del 62esimo compleanno del cantautore. Tuttavia, la data venne rinviata, in seguito alla morte del suo amato pappagallo Giacinto. Purtroppo però, fonti vicine a Salvatore, hanno dichiarato che, negli ultimi giorni, l’artista satirico non si sentiva per niente bene.

E fu così che successe l’impensabile: da qualche giorno infatti, Federico Salvatore è ricoverato in terapia intensiva, presso l’Ospedale del Mare di Napoli, in seguito ad una grave ed improvvisa emorragia cerebrale. Le reali condizioni di salute sono tutt’oggi ignote, la moglie del ‘cantattore’ – così si definisce – ha dichiarato che Salvatore è sotto stretta osservazione dei medici.

In seguito alla forte preoccupazione dei fans del cantante, la moglie di quest’ultimo – Flavia D’Alessio – ha cercato di rassicurare il web. Il 13 ottobre infatti, lei stessa ha dichiarato che avrebbe tenuto tutti aggiornati circa il reale bollettino medico del marito. Speriamo quindi di avere presto informazioni sullo stato di salute di Federico Salvatore.