Elisabetta Canalis: dalla maglietta spicca il dettaglio intimo super bollente

Elisabetta Canalis bollente fa impazzire tutti i suoi tantissimi fan: il dettaglio intimo non passa inosservato e traspare dalla maglietta.

La Canalis è tornata protagonista in tv e non ha nessuna intenzione di far smettere di parlare di lei. Dopo varie pubblicità per le reti italiane, la bellissima showgirl sarda naturalizzata statunitense è di nuovo in sella ad un programma grazie alla conduzione di Vite da copertina – Tutta la verità su… per TV8, dopo l’ultima presenza nel 2018 come giurata a Sanremo Young.

Sempre incantevole e dotata di un corpo da urlo la Canalis, nonostante attualmente viva ancora oltreoceano la conduttrice non ha mai spesso per un attimo di far impazzire tutti i suoi fan, anche quelli italiani; il nuovo scatto è da bollino rosso.

Elisabetta Canalis, il dettaglio intimo non passa inosservato: cosa si intravede dalla maglietta

Il nuovo scatto postato dall’ex-velina obbliga tutti i suoi follower allo zoom. Nonostante siano passati più di vent’anni dai suoi stacchetti (in coppia con Maddalena Corvaglia) sul bancone di Striscia la notizia, Eli non ha perso un briciolo della sua sensualità.

Una bellezza mediterranea e un fascino scolpito le hanno permesso di realizzare diversi calendari sensuali, tra i più apprezzati dal pubblico; con l’avvento dei social, la Canalis non ha perso l’occasione di adattarsi ai tempi e mostrarsi sempre e comunque incantevole.

Questa estate, si è mostrata più volte in bikini e, addirittura, senza veli sopra un tetto; questa volta, la nuova foto (postata in partnership con Intimissimi) la ritrae con una maglietta aderentissima e sotto un reggiseno stretto che si intravede.

Il generoso décollété della showgirl e conduttrice sembra essere contenuto a stento, e non passa inosservato il dettaglio intimo che esplode sotto il reggiseno e la maglietta invernale a collo alto.

Sguardo ammiccante, intenta a sorseggiare un caffé, Eli (tornata tutta mora dopo un recente passaggio dal suo parrucchiere di fiducia a Milano) è un concentrato di bellezza; il post scoppia di like, mentre tra i commenti i fan esaltano in toto la conduttrice, dal pavimento alla cima dei capelli.

Leggi anche –> Anna Tatangelo: sul letto è super sensuale, e si nasconde poco alla vista

A 43 anni, la Canalis sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza, e non ha nessuna intenzione di cedere il passo alla nuova generazione di showgirl; sono in molti quelli che sperano in un ritorno in pianta stabile della meravigliosa sarda, e forse potrebbe avvenire prima di quanto previsto.

Leggi anche –> Jeremias Rodriguez: la fidanzata è in ospedale da giorni, come sta e cosa è successo

Elisabetta non ha mai nascosto di voler tornare a vivere in Italia, e alcuni esperti di gossip parlano di una crisi col chirurgo americano Brian Perri; qualora dovesse rompere col suo attuale marito, il ritorno in patria sarebbe quasi certo.