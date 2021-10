Alessia Marcuzzi, anche di mattina è bellissima e il buongiorno è una bomba: la conduttrice continua a mostrare la sua sensualità infinita.

Dopo aver detto addio al suo storico programma Mediaset, Le Iene, Alessia si sta prendendo del tempo per concentrarsi esclusivamente su sé stessa, ma non smette di far sentire la sua presenza ai fan tramite social.

Romana classe ’72, oltre ad essere una conduttrice la Marcuzzi è anche una showgirl, un’attrice e un’ex-modella, come facilmente intuibile dal suo corpo da urlo.

A quasi 49 anni infatti, Alessia si mostra più in forma che mai e anche di mattina è bellissima; col nuovo scatto, augura un buongiorno bomba a tutti suoi fan con un carico di sensualità infinito.

Alessia Marcuzzi, il buongiorno bomba della conduttrice

L’addio a Le Iene è stato doloroso, ma necessario per la conduttrice; come rivelato da lei stessa infatti, è stato il frutto di una riflessione personale ben oltre la sfera lavorativa. “Quando non ti riconosci più, è obbligatorio farsi delle domande. Mi sono fermata a riflettere su me stessa” ha affermato la conduttrice, che ha rifiutato anche alcune proposte da Rai e Discovery.

In molti sono dispiaciuti di questa sua decisione, considerando come la Marcuzzi sia una delle conduttrici più amate, specie per aver guidato reality come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.

Indiscutibilmente però, da decenni ormai incanta con la sua bellezza e col suo corpo mozzafiato, anche con diversi calendari sensuali; oltre che per le sue curve generose, la Marcuzzi, alta 180 cm, è celebre per le sue lunghe gambe da far girare la testa.

Proprio le gambe risaltano in primo piano nel nuovo scatto mattutino pubblicato dalla Marcuzzi, che si mostra ai piedi del letto appena sveglia con pantaloncini e gonna leggeri e una vestaglia di lana marrone a coprirla dal freddo di questi giorni.

Seduta a gambe incrociate, Alessia si tiene i piedi con le mani, con una carica di sensualità fuori dal comune; lo sguardo è assorto e i capelli, mossi, come sempre biondissimi.

Tantissimi i like al post, così come i commenti da parte dei suoi fan e dei suoi colleghi; ancora una volta, Alessia nella sua semplicità si mostra bellissima facendo battere diversi cuori.

La conduttrice, nonostante si mostri sempre bellissima, non ha però sempre avuto un bel rapporto col suo corpo; come confessato sulle pagine di Grazia diverse settimane fa, è stata costretta ridursi il seno per problemi di salute.

“Ho fatto la riduzione perché, su un corpo esile, avevo una sesta abbondante” le parole della conduttrice, in controtendenza con quanto solitamente fanno le altre vip, che piuttosto aumentano la taglia del loro décollété.

“Camminavo con la gobba e mi laceravo il collo quando mettevo il pezzo sopra del costume”. Una scelta quasi obbligata per Alessia, che non ha comunque rinunciato alle sue generose curve e non ha perso un briciolo di bellezza.