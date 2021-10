Test: scegli una bacchetta e scopri il tuo superpotere

Ecco un nuovissimo test sulle tue abilità: scegli una bacchetta tra quelle mostrate e scoprirai qual è il tuo superpotere!

A volte è giusto pensare fuori dagli schemi e immaginarsi come saremmo in un mondo diverso da questo, in un mondo magico. Ma la realtà non è sempre così lontana dall’immaginazione e spesso le abilità di ognuno possono essere paragonati a dei veri e propri poteri.

Oggi ti proponiamo questo simpatico test della bacchetta magica. Questo strumento è il simbolo della magia e, come succede nella famosa e gloriosa saga di Harry Potter, ognuno ha una sua bacchetta che corrisponde ad un potere particolare. Scegli quindi una bacchetta e scopri il tuo superpotere.

Test della bacchetta: scegline una e scopri il tuo superpotere

Ammettilo, quante volte hai pensato o desiderato avere dei superpoteri? In realtà ognuno di noi, con le dovute cautele, ha dei veri e propri poteri. Magari non saranno quelli visti in tv o raccontate nelle storie per bambini, ma delle abilità della nostra personalità che ci contraddistinguono gli uni dagli altri.

Il test è molto semplice, scegli una bacchetta tra quelle mostrate nell’immagine in alto e, in base alla bacchetta scelta, leggi la descrizione corrispondente. Ogni bacchetta ha un diverso potere, scopri subito qual è il tuo!

Bacchetta magica 1

Se hai scelto la bacchetta magica numero 1 (quella posta più a sinistra nell’immagine) allora il tuo superpotere è la trasformazione. Questo vuol dire che i cambiamenti non ti spaventano, anzi sono un tuo punto di forza. Inoltre, riesci a crearti delle opportunità che possono cambiare la tua vita in meglio.

Bacchetta magica 2

Hai scelto la bacchetta magica numero 2. In questo caso il tuo superpotere è l’empatia. Il tuo punto di forza, infatti, è quello di essere una persona molto sensibile e altruista. Riesci a capire le esigenze ei bisogni degli altri e spesso ti spendi per loro.

Bacchetta magica 3

Il superpotere corrispondente alla bacchetta magica numero 3 è la creatività. È un potere molto importante perché ti permette di avere una grandissima immaginazione e di riuscire a vedere le cose in modo diverso rispetto agli altri.

Bacchetta magica 4

Se hai scelto la bacchetta magica numero 4 sappi che il tuo superpotere è la determinazione. Ti piacciono le sfide e fai di tutto per affrontarle. Resti comunque una persona con i piedi per terra e hai un grande coraggio. Tendi ad avere sempre un obiettivo chiaro in testa e ti impegni al massimo per raggiungerlo.