Nuovo test della personalità che fa scegliere un olio essenziale: decidi il tuo preferito e scopri cosa potrebbe mancarti.

Molto spesso, tra i vari prodotti in commercio, sentiamo parlare degli oli essenziali, senza forse sarebbe bene fino in fondo cosa sono. Chiamati anche eterici, gli oli essenziali sono prodotti naturali, molto probabilmente la loro “essenza” più pura, che vengono ricavati tramite estrazione di materiale vegetale; tantissime sono le erbe e piante officinali, le “aromatiche”, sottoposte all’operazione.

Si presentano come minuscole goccioline che si trovano magari nei petali dei fiori, oppure nella buccia dei frutti, nella resina e nella corteccia degli alberi e nelle radici delle erbe e prima menzionate.

Usati fin dall’antichità, gli oli essenziali sono la parte più pregiata delle piante aromatiche e vengono usati fin dall’antichità tramite inalazione, assunzione orale oppure per assorbimento epidermico, dai riti cerimoniali fino ai più comuni massaggi del giorno d’oggi. Il nuovo test propone tre di questi oli: scegline uno e scoprire cosa ti manca!

Test della personalità, scegli un olio essenziale e scopri cosa ti manca

Nell’immagine vengono proposti tre oli essenziali: quello di lavanda, quello di limone e quello di rosmarino; scopriamo prima di tutto quali sono le loro principali proprietà e a cosa sono utili.

Tra le varie proprietà terapeutiche dell’olio essenziale di lavanda la capacità di rilassare, di fungere da antidepressivo e da cicatrizzanti, mentre quello di limone oltre a combattere la depressione è utile contro il nervosismo, la cellulite e l’acne; quanto a quello di rosmarino, contribuisce a combattere il mal di testa, con numerose proprietà antinfiammatorie, antisettiche, antibatteriche e antimicotiche utili a tutto tondo.

Una volta che hai scelto uno dei tre, è tempo di scoprire cosa effettivamente potrebbe mancare nella tua vita; cerca di leggere attentamente e cogliere qualche spunto di riflessione!

Olio essenziale di lavanda

Vero e proprio siimbolo dell’aromaterapia, quello di lavanda è uno degli oli essenziali più conosciuti e utilizzati dall’essere umano, proprio a causa della sua delicatezza e delle sue proprietà di calmare e rilassare, per contribuire attivamente al riposo e al sonno.

A quanto pare, se la tua scelta è caduta su questo olio, probabilmente ti serve un periodo di totale relax dove staccare da tutti gli impegni; da quanto non prendi una pausa? Questo potrebbe essere il momento giusto, prima di esaurire completamente tutte le forze.

Olio essenziale di rosmarino

L’olio essenziale di rosmarino invece, tra i tanti benefici che può portare, stimola i nervi, il cuore e il fegato e viene spesso utilizzato per revitalizzare la propria chioma.

Nel caso tu abbia scelto quest’olio, ritratto al centro nell’immagine, è probabile che tu abbia bisogno di cambiare aria per un momento e distaccarsi dalla frenetica routine quotidiana.

In questo periodo probabile che tu abbia avvertito molta stanchezza, sentendoti ‘spento’, senza energie e senza motivazione; tutto questo influisce negativamente sulla vita quotidiana, vissuta senza slancio e ardore.

La soluzione potrebbe essere semplicemente organizzare un viaggio e partire, oppure provare qualcosa di completamente nuovo a cui prima non avevi mai pensato di dedicare del tempo.

Leggi anche –> Test: caffè, come lo bevi rivela come sei veramente, provare per credere!

Olio essenziale di limone

L’ultimo olio che si poteva scegliere dall’immagine è quello di limone, che in maniera molto simile ad uno degli usi del frutto viene ricavato per spremitura (ovviamente con una procedura ad hoc), oppure per distillazione o per estrazione con solvente direttamente dalla scorza.

Leggi anche –> Michael Schumacher: la moglie rivela le sue ultime parole prima dell’incidente

Dotato di un profumo intenso e gradevole, quest’olio ha proprietà antibatteriche e antivirali, digestive e antiossidanti. Se la tua scelta è ricaduta proprio sull’olio essenziale di limone, allora forse ti serve fare chiarezza in qualche ambito della tua vita, curando le cose positive e abbandonando quelle invece che ormai hanno solo risvolti negativi.