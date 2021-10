Sabrina Salerno sempre bollente su Intagram indossa una camicia che esplode proprio sul suo abbondante décollété: la cantante ancora da urlo.

Quando Sabrina posta degli scatti suoi social, i fan restano sempre senza parole. La cantante è più in forma che mai e, dopo il successo travolgente in campo musicale (diventando una vera e propria icona dell’italo dance) è pronta a vivere pienamente una seconda carriera in tv.

Presto infatti, la Salerno debutterà come concorrente a Ballando con le stelle, in onda su Rai 1 a partire da sabato 16 ottobre; tutti sono impazienti di vedere la cantante mettersi alla prova sulla pista da ballo del celebre programma tv, con molti che hanno ancora in mente le sue performance ritmate sul palco dei suoi concerti.

Anche lontano dalle telecamere però, la Salerno non ha mai smesso di far parlare di sé, diventando (a più di cinquant’anni) una vera e propria icona di bellezza e sensualità.

Sabrina Salerno, la camicetta non contiene il prosperoso décollété

Le curve della Salerno fanno girare la testa a tutti ormai da diversi anni, ma con l’arrivo dei social la cantante si è fatta riscoprire sia dai suoi vecchi fan sia dalle nuove generazioni, che già stravedono per lei.

In bikini o in abiti eleganti, in tenuta d’allenamento o vestita casual, il risultato non cambia: con Sabrina l’atmosfera è sempre bollente e sono in poche a tener testa al suo fascino e alla sua sensualità.

Questa volta, la Salerno si è fatta ritrarre con addosso una lunga camicetta rosa, larga e pomposa sulle maniche; l’occhio però cade subito sul suo prosperoso décollété, dove l’indumento esplode lasciando intravedere una generosa scollatura.

“Pigra domenica” scrive Sabrina nella didascalia della foto, accendendo improvvisamente una giornata uggiosa d’ottobre in quasi tutta Italia (e non solo). Tantissimi i commenti sotto il post, con la cantante definita ancora una volta “meravigliosa”.

Più volte, nel corso di varie interviste, la Salerno ha ribadito con orgoglio come il suo seno sia al 100% naturale; forme generose di natura quindi per la cantante, che per mantenere un fisico scolpito continua ad allenarsi duramente.

Il risultato è un décollété sodo e un lato B da urlo, che permette a Sabrina d’incantare da qualsiasi prospettiva la si veda; a differenza del suo precedente periodo di successo, la Salerno ha però rifatto il naso, in modo da rendere più armonico il suo viso.

Non ci resta che continuare ad apprezzarla sui social e seguirla con attenzione a Ballando con le stelle, dove sicuramente (come al suo solito) darà spettacolo; aspettiamoci performance da urlo.