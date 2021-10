Vittorio Miolla era molto conosciuto in paese. Anni fa lavorava per un’importante azienda chimica del territorio, poi. Infine, in seguito alla separazione dalla moglie, aveva perso anche la casa. Viveva con il solo reddito di cittadinanza, che tuttavia gli era servito per pagare un po’ di debiti pregressi come la camera d’albergo dove aveva soggiornato per un po’. I servizi sociali del Comune avevano cercato di aiutarlo, trovando una soluzione in case di accoglienza o alloggi protetti ma lui aveva rifiutato. Da sei mesinelle campagne di Lodi Vecchio. Ma con i primi freddi autunnali la situazione era precipitata. Nei giorni scorsi aveva registrato una diretta in cui annunciava di volerla fare finita: “Un’altra notte al freddo non la passo” – aveva detto. Chi lo conosceva lo ricorda come unma sempre pronto a rallegrare gli altri mettendosi a cantare qualche canzone di Vasco: “Ogni tanto nei locali del paese prendeva il microfono in mano e cantava per i clienti“. Aveva anche un canale YouTube dove negli anni scorsi aveva postato alcune sue esibizioni. Dalla tenda, ogni mattina registrava una diretta in cui raccontava la sua vita. Non è la prima volta che un uomo, in preda alla disperazione, si suicida in diretta sui social: qualche mese fa una tragedia analoga accadde in Gran Bretagna, dove il 50enne Jonhatan Bailey si impiccò davanti a 400 utenti collegati