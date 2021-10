Loredana Lecciso incantevole a quasi cinquant’anni si rilassa in giardino alzando la temperatura: il relax della showgirl è bollente.

Leccese classe ’72, Loredana è ben nota al pubblico anche a causa (o grazie) della sua relazione col noto cantante Al Bano, nonché al suo antagonismo proprio con la storica ex del pugliese, Romina Power.

Dopo gli inizi in tv su una piccola emittente leccese (di proprietà del suocero e dell’ex-marito, Fabio Cazzato, con cui è stata sposata dal ’93 al ’96), Loredana ha iniziato a spopolare dopo aver partecipato a La Fattoria nel 2004; da lì in poi, arriva al successo come ballerina di Domenica In insieme alla sorella Raffaella, con la coppia che arriva poi poco dopo anche sul bancone di Striscia la notizia.

In concomitanza col successo in tv, arriva l’incontro con Al Bano e tra i due scoppia subito l’amore; il cantante è rimasto incantato dal fascino della sua conterranea, che a 49 anni continua ancora ad incantare.

Loredana Lecciso, il relax bollente in giardino: la sensualità della showgirl

Come molte sue altre colleghe vip, Loredana posta spesso sul suo profilo Instagram dei suoi scatti ricchi di sensualità; nelle scorse settimane, ha addirittura postato sue vecchie foto che la vedono posare in bikini, con un body di pizzo da ballo e in pose sensualissime.

Questa volta però, la foto arriva direttamente dal presente, dove pare che la Lecciso non abbia smesso di incantare e, soprattutto, nonostante l’arrivo dell’autunno, di rilassarsi all’aria aperta.

Ritratta con un lungo vestito bianco, Loredana è stesa su uno dei muretti della tenuta di Al Bano; bionda più che mai, il vestito (che enfatizza la bellezza della showgirl) lascia scoperte le gambe, che ancora una volta ci ricordano tutta la sensualità della showgirl.

Quasi 4 mila i like al post, con diversi commenti, da fan di sesso maschile e femminile, che ci tengono a sottolineare quanto Al Bano sia fortunato ad avere vicino una donna del genere.

Al momento, Loredana (dopo essere stata ospite fissa di Barbara D’Urso per otto anni a Domenica Live) sembra essersi presa una pausa dal mondo dello spettacolo, che ha tutta l’intenzione di sfruttare per godersi la casa che condivide con Al Bano.

I due hanno resistito nonostante l’incredibile ritorno insieme sul palco del cantante con Romina, che più volte in questi ultimi tempi ha dichiarato di essere in ottimi rapporti col suo ex, e di trascorrere insieme a lui piacevoli momenti dentro e fuori dal palco.