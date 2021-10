Test: il cerchio che scegli rivela come sei veramente in amore

Ognuno di questi cerchi ha un significato diverso. Quello che sceglierai, ti dirà chi sei in amore. Pronto a scoprirlo?

Tutti noi abbiamo una nostra personalità anche in amore. Se vuoi scoprire come sei in questo ambito, devi solo scegliere uno di questi 6 cerchi che vedi in foto.

E’ solo un semplice gioco, non ha nulla di base scientifica, ma cerca di essere soltanto onesto.

Pronto a metterti in gioco? Allora prova…

LEGGI ANCHE—>TEST COSA C’E’ NEL CERCHIO ROSSO?

Se la tua scelta è la caduta sul primo cerchio, questo significa che ti lasci condizionare molto dalla paura e dalla sfiducia. Forse nelle tue precedenti relazioni, il tuo partner ti ha ferito e deluso, e per questo non ti lasci andare come vorresti. In certe occasioni ti trattieni troppo e non riesci a viverti alcune emozioni, che possono risultare anche importanti.

Test: come sei in amore?

Il cerchio numero 2, invece, sta invece a significare che sei una persona insoddisfatta.

Riesci ad annoiarti facilmente, e questo vale anche in amore. Sei alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo, di forte emozioni che riescano anche a farti divertire.

Se, invece, hai scelto il terzo cerchio, significa che quello che vorresti è un po’ di stabilità. Sei una persona molto fedele e vorresti che il tuo compagno fosse uguale a te. Vorresti accanto a te una persona che condivida i tuoi stessi ideali e che riesca a darti stabilità e certezza.

LEGGI ANCHE—>TEST: QUELLO CHE VEDI RIVELA QUELLO CHE TI MANCA

Se hai scelto il cerchio numero 4 sei un tipo molto impulsivo. Cerchi sempre nuove esperienze. Nella coppia risulti essere un tipo esplosivo, ma sei anche spesso passionale. Ami sorprendere il tuo partner, al quale rivolgi molte attenzioni.

Se invece ha scelto il cerchio numero 5 questo significa che sei molto emotiva. Nelle tue scelte ci metti soprattutto il cuore, soprattutto se si trattano di scelte sentimentali. Quello che ti rende molto soddisfatta nella vita di coppia è aiutare sempre il partner. Però, prendi tutto quello che succede troppo sul serio, e alla fine quello che ci rimetti sei proprio tu.

Infine, se invece hai scelto il cerchio numero 6 significa che sei una persona molto razionale, che analizzi sempre tutto. Risulti essere un tipo/a freddo con questo tuo modo di fare. Cerca di scioglierti un po’.