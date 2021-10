Maneskin: la foto shock su instagram lascia tutti a bocca aperta

I Maneskin si godono il grandissimo successo e continuano a dare scandalo anche sui social: la foto shock su Instagram stupisce tutti.

Nei tempi in cui si esibivano a Piazza del Popolo a Roma, nessun membro del gruppo si sarebbe probabilmente aspettato di avere, un giorno, un successo così travolgente.

Eppure i Maneskin, grazie al loro talento, sono riusciti a conquistare tantissimi fan nel giro di poco tempo; dopo il trionfo su un palco così prestigioso come quello dell’Ariston, la band romana ha conquistato di diritto la partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove ha bissato il successo di Sanremo riportando il trofeo in Italia dopo tantissimo tempo.

Richiestissimi, i membri della band continuano a far parlare di loro e soprattutto a dare scandalo con gesti provocatori, pienamente nel loro stile; la foto shock su Instagram lascia tutti senza parole.

I Maneskin lasciano tutti senza parole con una nuova foto su Instagram

Pieni di energia, pronti ad abbattere ogni tipo di stereotipo con la loro musica e le loro performance, i Maneskin si sono fatti portavoce di un modo di vivere libero e senza pregiudizi, come fatto da altre band nel passato.

Questa volta, a lasciare di stucco tutti quanti è il nuovo post di Instagram della band romana, dove tutti i membri si sono fatti ritrarre completamente nudi, con solamente la censura aggiunta successivamente a coprire le varie parti intime.

Con un gioco d’incastri, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si mostrano truccati, cosparsi d’olio e completamente senza veli, per sdoganare il tabù della nudità con la loro immagine.

In primo piano la bassista Victoria, la più censurata con una stella sia a coprire il décollété (già in parte velato dai lunghi capelli) sia a coprire il basso ventre; a seguire Ethan Torchio, in parte coperto anche dal ginocchio del frontman Damiano.

“Why so hot?” (“Perché così bollenti?”) recita la didascalia che il gruppo ha aggiunto al post, una domanda retorica che sottolinea pienamente quello spirito anticonvenzionale che, unito alla qualità della loro musica, ha permesso alla band di arrivare a così tante persone.

Quasi 2 milioni i like al post, con tantissimi commenti che osannano la band a dispetto di moralisti e “perbenisti”; i loro follower sono ormai 5 milioni e mezzo, a dimostrazione di come il gruppo sia pronto a conquistare il mondo intero mantenendo lo spirito passionale che ha accesso i loro sogni, già da quando sconosciuti si esibivano per le strade di Roma.