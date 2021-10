La Casa di Carta stagione 5 volume 2: tutte le anticipazioni sugli ultimi episodi della serie spagnola di successo Netflix, compreso un video.

Stagione dopo stagione, la serie spagnola Netflix si è conquistata la scena diventando una tra le serie più amate degli ultimi anni; ideata da Álex Pina, la serie spagnola è disponibile sul catalogo del servizio streaming pioniere, dopo l’acquisto dei diritti da Antenna 3.

Le vicende che hanno stregato milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo vertono intorno all’ ambiziosa rapina alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid; scopo del gruppo di rapinatori quello di far stampare migliaia di milioni di banconote e scappare con il bottino. Da qui il via ad una serie di eventi che hanno sempre tenuto col fiato sospeso.

Il grande finale si avvicina e i fan non sono più nella pelle: tutte le anticipazioni sull’ultima parte di episodi di prossimo arrivo in streaming, con tanto di nuovo video diffuso.

La Casa di Carta 5 volume 2: tutte le anticipazioni e un video

La prima parte degli episodi di quest’ultima stagione è già arrivata in streaming su Netflix, coinvolgendo tutti come sempre successo con la serie. Il volume 2 è previsto per il prossimo 3 dicembre e tutti hanno già segnato la data sul calendario.

ATTENZIONE, POSSIBILI SPOILER PER LA PRIMA PARTE DELLA QUINTA STAGIONE

Questi primi episodi diffusi ci hanno introdotto in quella che sarà la situazione finale dei nostri amati personaggi; il gruppo è ormai nella Banca di Spagna da oltre 100 ore, col Professore che ancora rischia tantissimo nonostante Alicia Sierra (finalmente diventata mamma) gli stia lasciando respiro.

A contrastare i rapinatori c’è però anche l’esercito, che ha fatto irruzione nell’edificio conquistato dalla banda; la squadra del Generale Sagasta ha ferito Helsinki, il cui destino è stato lasciato in bilico.

Il gruppo è messo alle strette da Gandia, con Tokyo, Denver e Manila che hanno coraggiosamente provato a resistere; i nuovi episodi riprenderanno proprio dalla morte di Tokyo e dalla liberazione di Lisbona, promettendo diversi flashback su Berlino, Tatiana e Rafael. Concludendo le trame, ci sarà spazio anche per approfondire la caratterizzazione dei protagonisti che per lungo tempo ci hanno accompagnato.

Nel frattempo, per aumentare l’entusiasmo degli spettatori, Netflix ha pubblicato una nuova clip direttamente da questi nuovi episodi. “L’oro è l’ostaggio più importante di questa rapina. Guarda una clip esclusiva dal volume 2, in arrivo il 3 dicembre” si legge nella didascalia del video.

Il Volume 2 della quinta stagione sarà composto da cinque episodi dalla durata di circa 50/55 minuti ciascuno; nel complesso quindi, la stagione finale della serie sarà composta da un totale di 10 episodi.

Nel cast vedremo ancora protagonisti Alvaro Morte, Itziar Ituño, Esther Acebo, Miguel Herran , Jaime Lorente, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Rodrigo de la Serna, Belén Cuesta Najwa Nimri, Fernando Cayo; dovremmo rivedere anche Pedro Alonso, Patrick Criado, Miguel Angel Silvestre e José Manuel Seda.