Il Volo, vi siete mai chiesti quanto guadagna il gruppo composto dai tre cantanti lirici che ha conquistato l’Italia? Ecco le cifre folli.

A sorpresa e forse contro il pronostico di tutti, in quest’ultimo decennio un gruppo è riuscito a riportare in auge la musica classica, avendo un successo quasi senza precedenti.

Stiamo parlando de Il Volo, trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, due tenori e un baritono, arrivati al successo finale al Festival di Sanremo nel 2015 con Grande Amore (piazzatosi poi terzo all’Eurovision Song Contest 2015).

Un successo travolgente, che li ha portati a calcare i più grandi palchi in giro per il mondo, nonché ad incidere brani in tante altre diverse lingue europee; ma grazie a tutto questo successo, sapete quanto guadagnano i tre cantanti lirici? Ecco le cifre folli.

Il Volo, i guadagni dei tre cantanti lirici del gruppo: cifre folli

Con la loro bravura e il loro coraggio, Piero, Ignazo e Gianluca sono riusciti a farsi largo nel mondo della musica; a loro va il grande merito di aver portato alla ribalta l’ operatic pop, un genere che mischia stile e arrangiamenti moderni al più tradizionale stile della musica classica e operistica, di cui il nostro paese ha contribuito a fare la storia.

Le vendite degli album, dopo la vittoria a Sanremo, sono cresciute in maniera esponenziale e la loro casa discografica, l’americana Geffen, non ha fatto altro che sfruttare al meglio la situazione. Agli incassi provenienti dalle vendite record, si sono poi aggiunti gli introiti degli spettacoli live del trio; quasi tutti i loro concerti sono stati sold out, portando cifre monstre.

Parlando meramente di cifre, la sola firma con l’etichetta Geffen Records ha portato nelle casse del gruppo ben due milioni di dollari per l’esclusiva del primo album; non sono certificabili gli incassi provenienti dalle vendite degli album, ma visto il grande successo sono stati più che significativi.

Per i concerti invece, alcune indiscrezioni parlano di oltre un milione di euro complessivo ricavato fino al momento dai botteghini, a cui si aggiungono le varie presenze ad eventi e spettacoli che avrebbero portato un cachet di circa 200 mila euro.

Da non dimenticare poi i proventi dalle varie piattaforme digitali: solo Grande Amore ha ottenuto 175 milioni di visualizzazioni su YouTube, generando diversi incassi così come la presenza dei brani del gruppo su Spotify ed Apple Music. A conti fatti, le cifre incassate fino ad ora dai tre cantanti lirici sono folli, e il trio non ha nessuna intenzione di fermarsi.