Quanti lupi riesci a vedere tra le pecore? Misura la tua intelligenza affrontando questo test cercando di rispondere in maniera esatta

Il lavoro, le preoccupazioni della vita quotidiana e lo studio spesso affaticano il nostro cervello che a volte risulta essere un po’ arrugginito. Una soluzione può essere quella di stimolare la nostra mente e tenere allenata l’intelligenza con alcuni test di logica.

Il test che vi proponiamo oggi si chiama “Quanti lupi vedi”, è una prova molto divertente che puoi fare durante il tuo tempo libero, utile a misurare la propria intelligenza. I risultati del test saranno infatti molto utili a capire più cose su te stesso e stilare la tua bravura. Ecco il test.

Quanti lupi vedi? Ecco il test

Lo stress è il nemico numero uno per il nostro cervello. Le continue pressioni e i pensieri tumultuosi della quotidianità possono “calcificare” la nostra mente che per recuperare deve essere allenata e risvegliata, anche mettendola alla prova.

Esistono numerosi test psicologici che si muovono proprio su questo fronte e forniscono lo spunto necessario per stimolare la nostra mente. Molti di questi sono studiati in maniera particolare per misurare l’intelligenza di chi li affronta. Ecco oggi quale test vi proponiamo.

Il test che vi proponiamo oggi ha come protagonisti alcuni simpatici animali. I protagonisti sono pecore e lupi (due animali che non vanno molto d’accordo) raffigurati in una immagine. Sarà proprio questa immagine l’unico occorrente del test, a cui potrete aggiungere se volete un bloc notes.

All’interno dell’immagine sono raffigurate moltissime pecore e alcuni lupi che risultano, però, introvabili. Trovare gli affamati lupi sarà quindi difficilissimo, ma non impossibile. L’obiettivo sarà quindi quello di trovare tutti i lupi nascosti.

Il procedimento del test sarà quindi quello di guardare l’immagine proposta e trovare i lupi che, in maniera intelligente, si sono travestiti da pecore. Vi sveliamo già il risultato: nell’immagine ci sono ben 6 lupi. Vi sarà dato un tempo di 60 secondi per trovarli tutti.

Terminato il tempo a disposizione, sarà obbligatorio fermarsi e togliere lo sguardo dall’immagine. Dovrete quindi rispondere dicendo quanti lupi avete visto e, ovviamente, indicare la loro posizione (non imbrogliate!). Il risultato del test di intelligenza dipenderà da quanti lupi avete trovato:

Da 1 a 3 lupi: Il vostro quoziente intellettivo è compreso nel range tra i 90 e i 100 punti. Sicuramente avete ampio margine di miglioramento e il consiglio che vi diamo è quello di impegnarvi di più, sia nella vostra quotidianità che nel lavoro. Ma non demoralizzatevi, avete un’intelligenza che rientra nella media.

Da 4 a 5 lupi: Il quoziente intellettivo in cui vi posizionate è tra 100 e 100. Il risultato dice che siete persone molto intelligenti e avete tutte quelle caratteristiche qualitative che vi garantiscono successo in ogni ambito (lavorativo e non).

Tutti e 6 i lupi: Bravissimi! Avete completato il test con successo e siete riusciti a trovare tutti e 6 i lupi. Siete persone che possiedono un’intelligenza sopra la media e avete sviluppato moltissime abilità. Le vostre potenzialità sono infinite e saprete sicuramente come sfruttare le occasioni che vi si presentano nel corso della vita.