Grande perdita per il cast della nota soap americana, nessuno si aspettava una scomparsa così prematura dell’attore.

La nota soap americana – Beautiful – ha fatto compagnia per anni ad intere generazioni. Essa infatti, si può definire la serie tv più longeva della storia, in quanto conta ben 35 stagioni con più di 8.000 puntate. Purtroppo però, proprio per l’enorme durata delle riprese, sono stati molti gli attori che abbiamo perso nel corso della lunga ed interminabile trama. Persino Ronn Moss, ad un certo punto, ha deciso di dire per sempre ‘addio’ al suo amatissimo Ridge, oggi interpretato da Thorsten Kayne.

Tuttavia, nelle ultime ore, una tragica notizia ci è arrivata da oltreoceano: questa volta però, uno degli attori della serie ci ha lasciato per sempre nella vita reale, stiamo parlando del talentuoso Michael Tylo.

Tragica perdita per il cast di Beautiful

La vita di ogni essere umano è caratterizzata inevitabilmente da momenti felici, ma anche attimi più tristi. Tuttavia, esistono persone che purtroppo sono costrette ad affrontare maggiori tragedie rispetto agli altri ed è proprio questo il caso dell’attore Michael Tylo. Egli infatti, è stato costretto a combattere contro il dolore causato da diverse tragedie familiari: il 18 ottobre 2007 venne a mancare suo figlio, il piccolo ebbe delle convulsioni mentre si trovava nella piscina della loro abituazione e, a causa di queste, non riuscì ad emergere dall’acqua e morì annegato.

In seguito, la sfortuna colpì anche la figlia Kate: a soli tre anni le venne diagnosticato un tumore all’occhio, la bimba – grazie a Dio – riuscì a reagire perfettamente alle cure e, nonostante il cancro si manifestò nuovamente qualche anno dopo, successivamente sparì miracolosamente, tanto che gli stessi medici non seppero dare una vera spiegazione a riguardo.

E dopo le varie sfide che la vita gli ha imposto, Michael Tylo si è spento misteriosamente nella notte del 29 settembre, all’età di 73 anni. La causa della morte risulta ancora ignota, anche perché tecnicamente l’attore era ancora giovane. La notizia della scomparsa prematura ha sconvolto tutti i colleghi, i quali hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia. Ricorderemo perfettamente le sue interpretazioni della nota soap di Beautiful, ma anche in Sentieri.

Speriamo, a questo punto, che sia riuscito a incontrare nuovamente il figlio perduto anni prima, ovunque egli sia.