Elisabetta Gregoraci bellissima indossa un vestito verde che lascia poco all’immaginazione: l’abito mette tutto in mostra per la showgirl.

Elisabetta Gregoraci sempre al top continua a far svenire tutti i suoi fan. L’ex-modella calabrese ha esordito sfilando per celebri marchi di moda come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani, dopo essersi messa in mostra (come tante altre sue colleghe) a Miss Italia.

Da lì, dopo il tentativo di diventare velina di Striscia la notizia, diverse esperienze da attrice sia cinematografica che televisiva, per poi essere scelta successivamente come ballerina e valletta di diversi programmi fra Rai e Mediaset, compresa una co-conduzione di Buona Domenica con Paola Perego.

Recentemente, Elisabetta si è fatta conoscere meglio partecipando alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip; dopo la separazione con Flavio Briatore, è finita spesso al centro di voci di gossip risultando ora una delle single più ambite, considerando la sua bellezza che continua a mettere in mostra.

Elisabetta Gregoraci, il vestito verde non lascia spazio all’immaginazione

Seguitissima sui social (sono quasi 2 milioni i follower su Instagram) la Gregoraci, proprio mentre abbiamo visto il suo ritorno in tv come co-conduttrice di Scherzi a parte insieme ad Enrico Papi, continua a postare scatti da servizi fotografici o dalla sua quotidianità, ognuno sempre carico di una sensualità fuori dal normale.

L’ultimo scatto vede Elisabetta a diretto contatto con la natura, nello specifico in un maneggio; davanti alla stalla di un cavallo, la showgirl si mostra con un cortissimo abito a tubino verde trasparente, che lascia pochissimo spazio all’immaginazione.

Nel corso di questa estate, con le diverse foto in bikini, abbiamo potuto già ammirare il corpo spaziale della 41enne calabrese, e questo scatto non fa che confermare ancora una volta quanto sia in forma la showgirl.

Leggi anche –> Barbara D’Urso: la richiesta dei fan per Pomeriggio 5 che non ti aspetti

I tacchi slanciano ancora di più l’ex-modella e le trasparenze mettono in primo piano un lato B supertonico che sembra scolpito; più di 100 mila i like del posto in pochissime ore, coi follower della showgirl completamente lasciati senza sensi.

Leggi anche –> Katia Ricciarelli ed il dettaglio intimo su Alex Belli “Una cosuccia”

Dopo il flirt con Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip, la Gregoraci sarebbe ancora alla ricerca dell’amore, nonostante sia impegnatissima col lavoro; oltre alla presenza a Scherzi a parte, dovrebbe quasi sicuramente essere protagonista di Double song per Rai 2, al fianco di Pino Insegno, Gabriele Cirilli e Valeria Graci.