Il rapper Fedez non ha perso tempo ad attaccare il leader della Lega Matteo Salvini dopo che a casa del suo ex spin doctor è stata trovata della cocaina.

L’ex spin doctor del leader della Lega Matteo Salvini – il filosofo Luca Morisi – è indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. Morisi, appena pochi giorni fa, aveva dato il suo addio alla Bestia, la macchina comunicativa alla base dei social del capo del Carroccio. Da quanto emerso l’uomo aveva nella sua cascina a Belfiore, in provincia di Verona, una modica quantità di cocaina. Ma a ciò si aggiungono le dichiarazioni di tre ragazzi che, fermati dai Carabinieri per un controllo di routine nell’agosto scorso, sono stati trovati in possesso di una sostanza liquida e hanno raccontato di aver fatto scorta di sostanze stupefacenti proprio dall’ex spin doctor di Salvini. Quest’ultimo è subito intervenuto sulla vicenda e sul suo profilo Facebook ha scritto: “Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita. In questa foto avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre”.

Parole che hanno scatenato il feroce attacco di un nemico storico di Salvini e della Lega il rapper Fedez. Fedez – reduce da uno scontro con Vittorio Sgarbi – non si è risparmiato ed è subito partito in quarta contro il numero uno della Lega mettendo in campo anche il caso di Stefano Cucchi. Ecco le parole del consorte di Chiara Ferragni: “Questa è la storia di un eroe contemporaneo, un uomo che ha sacrificato la vita a contrastare la piaga sociale della droga. Un uomo che andava in giro a citofonare alla gente chiedendo se spacciasse o che commentava la sentenza sulla morte di Stefano Cucchi dicendo che la droga fa male. Oggi scopre di avere anch’egli al suo fianco un drogato ma che magicamente non diventa un drogato ma un amico da aiutare a rialzarsi”.

Eppure lo stesso Fedez – durante un’intervista rilasciata poco prima di sposarsi – rivelò di aver provato quasi tutte le droghe: “Ora sono pulitissimo ma in passato, tranne l’eroina, ho provato di tutto”. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.