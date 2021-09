Vi mostriamo un test visivo che in base a cosa vedi per primo ti svela tratti della tua personalità che non conoscevi

Spesso abbiamo la convinzione di conoscere a fondo noi stessi, ma ci sono delle sfumature del nostro io che tante volte ci sfuggono e non abbiamo consapevolezza della loro esistenza. Un test visivo ci aiuta a capire molto di più del nostro subconscio, rispondendo a tante nostre domande.

Il test di cui vi parliamo oggi è un test visivo e ha l’obiettivo di far scoprire, a chi lo effettua, molti tratti della propria personalità che prima non conosceva o non riusciva a comprendere. Si tratta di un test visivo che, in base a ciò che vedi per primo, fornisce parecchie risposte.

Ecco il test visivo che ti dice cosa pensa il tuo subconscio

Test come questi che vi proponiamo oggi vengono spesso utilizzati dalla psicologia, questo perché aiutano a comprendere molte sfumature della nostra personalità e a prendere consapevolezza di quali siano valori, paure, timori, ambizioni che a volte non pensavamo di avere, ma che erano presenti nel nostro subconscio.

Il test in questione pone solo una domanda: “Cosa vedi per primo?”. La risposta a questa domanda basta e avanza per dire tantissimo su chi è intervistato e aiuterò a svelare molto di più del nostro carattere e del nostro subconscio.

L’immagine che viene utilizzata è la stessa per tutti e ha come soggetti una persona che si trova in piedi su una collina e un albero mosso dal vento la cui forma ricorda il volto di una donna. Lo sfondo è un cielo stellato azzurro con in alto una mezzaluna calante. In base alla figura che si vede prima, cambia anche il tipo di risultato che si ottiene:

Persona in piedi sulla collina

Se chi svolge il test risponde di aver visto per primo nella figura la persona in piedi sulla collina allora probabilmente la persona in questione è molto realistica. Inoltre, si tratta di una persona che tende molto a svolgere il proprio dovere senza alcuna scusa.

A volte queste persone hanno un bel caratterino che, essendo molto forti e determinate, le spingono a voler vincere a tutti i costi e ad essere un tantino egocentrici. Ma in realtà, sempre secondo il test, si tratta di persone molto affidabili e che farebbero di tutto per gli amici e colleghi.

Mezzaluna calante

Infine, chi risponde di aver visto come prima figura la mezzaluna calante, sullo sfondo in alto, avrà come risultato quello che descrive una persona molto simpatica e altrettanto divertente. Tutti vorrebbero averlo come amico e, inoltre, si tratta di persone molto concrete e che riescono sempre ad anticipare i tempi.

Volto di una donna

Se invece chi ha svolto il test dichiara di aver visto per primo l’albero che forma il volto di una donna, allora si tratta di un soggetto molto emotivo e a volte fragile. Questa persona è dotata di un sesto senso non scontato e per nulla diffuso nelle altre persone.

Inoltre, il soggetto che risponde di aver visto il volto di una donna possiede spesso un grande istinto, che gli permette di prendere quasi sempre le giuste decisioni, oltre ad essere consiglieri fidati per i vostri amici. Infine, si tratta di persone solitarie e che non hanno problemi a tenersi compagnia da soli.