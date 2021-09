Hai dubbi su ciò che desideri veramente? Forse un test della personalità potrebbe aiutarti a fare chiarezza nella tua mente.

Quante volte ci capita di essere completamente annebbiati dalla confusione della nostra mente? Spesso la vita ci mette di fronte ad una serie di scelte, ma difficilmente sappiamo con sicurezza quale percorso intraprendere. La mente umana è profonda ed infinita e, per questo motivo, ci capita di vagare senza meta nei nostri pensieri in cerca di risposte ai nostri quesiti.

La classica domanda che ogni essere umano si pone fin dall’alba dei tempi è la seguente: Cosa desidero? Cosa voglio esattamente in questo momento? Ed ecco che la psicologia delle immagini ci giunge in soccorso per aiutarci a fare chiarezza. L’immagine che vedete vi può aiutare a capire quale sia la vostra priorità in questo specifico momento presente; tutto ciò che dovrete fare è osservarla e la prima cosa che attirerà l’attenzione della vostra mente, corrisponderà al vostro vero desiderio più recondito.

Cosa desidero?

Ebbene: cosa ha attirato prima di ogni altra cosa l’attenzione della vostra mente e del vostro sguardo? Se la prima cosa che avete notato corrisponde al Viso, significa che il vostro obiettivo – in questo momento – è quello di realizzarvi nella vita, eccellendo in vari campi diversi. Per voi è molto importante raggiungere l’immagine ideale che vi siete costruiti di voi stessi e fareste di tutto per ottenere quello che volete. Attenzione però: le persone che prima di tutto vedono il viso, tendono ad avere un comportamento perfezionista e maniacale. Ricordatevi che si può sempre migliorare, ma niente e nessuno potrà mai raggiungere la perfezione assoluta.

Per chi invece ha notato l’Albero e il Cervello, lo scopo principale della vita corrisponde ad una conoscenza della propria interiorità e del mondo circostante. Punta quindi più a ciò che risiede dentro l’anima, che alla semplice esteriorità. Le persone che si ritrovano in questo sono molto curiose, attratte dalla filosofia, dalla psicologia e da tutto che arricchisce la mente.

I soggetti invece che hanno guardato immediatamente gli Uccelli e la Natura sono dei veri spiriti liberi. Amano vivere senza costrizioni ed imposizioni, adorano muoversi e scoprire il mondo. Per loro rimanere fissi in un posto equivale ad una colossale perdita di tempo. Sono sognatori che non amano prendersi troppo sul serio – anche se forse, qualche volta, sarebbe il caso di farlo.

E tu chi sei? Un perfezionista, un filosofo ed intellettuale, oppure un sognatore vaga mondo?