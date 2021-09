Sabrina Salerno in topless: la foto che sta facendo esplodere Instagram

Ormai è scontato l’effetto che Sabrina Salerno faccia ai suoi followers, ma l’ultimo post di Instagram ha letteralmente infuocato il web.

La nota cantante e modella – Sabrina Salerno – ha raggiunto la maggiore popolarità nei primi anni ’90, conquistando tutto il pubblico con le sue incredibili forme e con la sua intensa bellezza. Classe 1968, venne scoperta da Claudio Cecchetto ed inserita nel panorama musicale italiano. Nel corso della sua lunga carriera sono state molte la canzoni che hanno raggiunto una certa notorietà: tra cui Sabrina, Super Sabrina e Over the Pop.

Ad oggi, nonostante l’età che avanza, Sabrina Salerno rimane una delle donne più sensuali del mondo dello spettacolo, tanto che i suoi post di Instagram fanno letteralmente infuocare il web. L’ultima foto pubblicata ha fatto impazzire i followers: la Salerno si mostra totalmente senza veli.

Sabrina Salerno, il post infuoca il web

I suoi post sono sempre sensuali, ormai il mondo del web conosce perfettamente il fisico della modella e cantante. Oggi, Sabrina Salerno ha 55 anni, eppure supera di gran lunga molte ventenni per quanto riguarda la forma fisica. Non mancano mai i commenti lusinghieri da parte dei followers – donne e uomini – che rimangono sconvolti dalla sensualità della donna che diede il volto alle gomme da masticare in Spagna.

Tralasciando questo aspetto, è l’ultimo suo post di Instagram ad aver letteralmente sconvolto i seguaci dietro la tastiera. La Salerno si mostra in topless con la schiena totalmente nuda.

Solo un drappo di stoffa copre il corpo della nota cantante che fece il boom più di vent’anni fa. Sabrina Salerno si mostra con la schiena scoperta, in topless, capelli sciolti e sguardo sensuale. Il post, pubblicato qualche giorno fa, ha affascinato tutti i followers della modella, i quali non hanno assolutamente risparmiato i complimenti.