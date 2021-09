Grande Fratello Vip: scoppia la passione tra i due concorrenti, finiti sotto le lenzuola

Grande Fratello Vip, sembra già essere scoppiata la passione nella casa di Cinecittà; passione tra i due concorrenti sotto le lenzuola.

Il GF Vip è tornato e anche quest’anno ha iniziato a subito coi botti; dopo soltanto pochi giorni di convivenza infatti, sembra essersi già formata la prima coppia di questa nuova edizione.

Il reality show ha una grande tradizione in termini di formazioni di nuove coppie e, inevitabilmente, anche quest’anno tutti si aspettavano che all’interno della casa nascessero nuovi amori; i due concorrenti sembrano però non potersi più nascondere e vengono beccati sotto le lenzuola.

Grande Fratello Vip, subito la passione dopo poche puntate: i due concorrenti finiscono sotto le lenzuola

Chi segue il reality show di Canale 5 sa bene che, nonostante i pochi giorni di convivenza, all’interno della casa si sono già formati dei solidi rapporti, sia in amicizia sia veri e propri flirt.

Grande protagonista in questo senso Manuel Bortuzzo, ex-nuotatore noto diverso tempo fa, suo malgrado, per il terribile incidente che l’ha costretto ad una sedia a rotelle e a troncare la sua carriera da sportivo.

Sin da subito, il coraggio di Manuel è stato apprezzato da tutta Italia, diventando un esempio di resilienza e coraggio; coinquilino nella casa, ha mostrato tutta la sua forza vitale raccogliendo subito il favore del pubblico.

Manuel, dal canto suo, ha subito stretto un forte legame con Aldo Montano e Alex Belli, coi tre divenuti ormai inseparabili; visto la loro grande amicizia, che ha intenzione di rafforzarsi sempre di più, i tre concorrenti si sono aggiudicati il soprannome di “trio dei moschettieri”.

Ma Bortuzzo, oltre che dei grandi amici, sembra aver trovato anche l’amore fra le braccia di Lulù Selassiè, una delle principesse etiopi. I due hanno legato molto, tanto da essere stati spesso colti in tenere effusioni; in confessionale poi, hanno speso parole al miele una per l’altra.

Ora però, sembra essere arrivata una prova ancor più evidente dell’intimità del loro rapporto; Manuel e Lulù sono stati infatti colti sotto le lenzuola intenti a scambiarsi, come loro solito, tenere effusioni.

Nelle ultime ore, Bortuzzo si è lasciato inoltre scappare una confessione che fa scattare in tutti un tenero sorriso; descrivendo la sua situazione, l’ex-nuotatore ha dichiarato di come non senta più le gambe e che siano come morte, ma che “là sotto funziona tutto”.

I suoi compagni di gioco non fanno altro che divertirsi per la vitalità del giovane e soprattutto ammirarlo, mentre Lulù sembra essere stata definitivamente conquistata e, viceversa, sembra essere riuscita a rubare il cuore del giovane. Con molta probabilità, saranno proprio loro due la prima coppia della casa.