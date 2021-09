Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi – 23 settembre – vi lasceranno con il fiato sospeso: tradimenti e tragiche diagnosi.

Chicago Med, la serie che sta facendo appassionare i telespettatori americani ed italiani, tornerà con un nuovo appuntamento proprio oggi – giovedì 23 settembre. Le nuove puntate andranno in onda alle 21.25 su Italia1 e ci terranno compagnia fino a tarda sera con ben tre episodi. Le anticipazioni sugli eventi che ci intratterranno tra poche ore non annunciano niente di buono: le puntante mostreranno scandali, tradimenti e tragiche diagnosi che metteranno in crisi gli amati personaggi della serie tv.

Ecco quindi qualche dettaglio in più su ciò che vedremo questa sera. Mettetevi l’anima in pace, in quanto una delle coppie più amate della trama si sta avvicinando ad un punto di rottura. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Anticipazioni Chicago Med: puntate 23 settembre

Tutti i fan sfegata della serie trasmessa su Italia 1, si sono affezionati alla bellissima coppia formata dall’infermiera April e il dottor Ethan Choi. Tuttavia, dalle anticipazioni delle puntate che vedremo questa sera, sembra arrivi un terzo incomodo a rompere la serenità della loro relazione. La bellissima April infatti, cederà al feeling e alle lusinghe dell’affascinante dottor Marcel Crocket, tradendo il suo amato Ethan.

Inoltre la Sexton dovrà affrontare anche la diagnosi relativa alla sua fertilità, in quanto dalle analisi svolte, risulterà che dovrà affrontare un lungo percorso di cure per riuscire finalmente a rimanere incinta.

Anche per Maggie e Ben le cose non vanno per il verso giusto: la bellissima e dolcissima infermiera sta affrontando un percorso di chemioterapia per combattere il cancro che la sta uccidendo. Proprio durante le cure, incontrerà Ben e tra i due scoppierà immediatamente la scintilla. Tuttavia, al povero paziente viene data una tragica diagnosi che non gli lascerà scampo.

Maggie così, già provata dalla malattia e follemente innamorata di Ben, prenderà una sconvolgente decisione che vi lascerà letteralmente senza parole.

Inoltre, nelle puntate che andranno in onda questa sera, scopriremo che tra Will e Natalie succederà qualcosa di paradossale: la dottoressa inizia a ricordare ciò che è successo prima dell’incidente e confesserà nuovamente il suo amore a Will, il quale però rifiuterà la donna sostenendo di aver chiuso quel capitolo della sua vita.

Insomma, episodi pieni di suspense ed eventi tragici quelli che ci faranno compagnia questa sera, ma per sapere qualcosa in più dovremo aspettare la messa in onda alle 21.25 solo su Italia 1.