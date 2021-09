Dopo la parentesi estiva durata circa tre mesi, a quasi tre anni dalla chiusura, uno dei circoli più belli ed esclusivi della Capitale, il Salaria Sport Village

Manca ormai solo il comunicato ufficiale, ma è certo ormai, che a giorni, il Salaria Sport Village, uno dei circoli più esclusivi della capitale, riaprirà i battenti anche per il periodo invernale. Il “Village” infatti, dopo la breve parentesi dei 3 mesi estivi, in cui aveva riaperto solo parzialmente, permettendo comunque ai cittadini, di godere della bellezza, della piscina da 50 metri all’aperto, sembra proprio che a brevissimo, tornerà ad essere, uno dei punti di riferimento del fitness a Roma Nord, con i suoi oltre 1500 mq di area fitness.

L’ex circolo sportivo del “Banco di Roma” infatti, dopo aver vissuto un ultimo travagliatissimo decennio, fatto di sequestri, fallimenti e amministrazioni controllate, sta per ripartire a pieno ritmo e lo farà, grazie allo stesso gruppo che aveva preso in gestione la piscina estiva, durante i 3 mesi appena trascorsi, ovvero l’Effedue Group; La società Sportiva di via Cutilia, capitanata da Antonio Ripa, dopo aver fatto un ottimo lavoro, nel trimestre appena trascorso, ha deciso infatti, per la felicità degli sportivi romani, di continuare nella sua opera di riqualificazione del Village, acquisendone la gestione per i prossimi 6 anni.