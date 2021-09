Il Paradiso delle signore: tutto su Anna e cosa nasconde

Vediamo meglio insieme che cosa nasconde la nuova arrivata, o meglio il ritorno al Paradiso delle Signore di Anna.

Da poco è iniziata la nuova stagione della soap opera italiana, Il paradiso delle Signore ed in questa sesta stagione ci saranno nuovi personaggi e grandi ritorni.

Ma in questo casi ci soffermiamo sulla bella e tenebrosa Anna, vediamo insieme che cosa nasconde e maggiori informazioni su di lei.

LEGGI ANCHE —> Belen e Cecilia biondissime, ve le ricordate? Ecco come erano agli esordi

Stiamo parlando di Anna Imbriani, che per chi segue non da molto il Paradiso può pensare che sia un nuovo personaggio, ma in realtà non è così, perchè ha preso parte alle prime due stagioni per poi scomparire.

Anna: da chi si nasconde?

La donna è tornata a Milano con l’aiuto di un suo amico storico, ovvero Roberto Landi che si trova a capo del Magazine dopo l’addio di Federico Cattaneo che si è trasferito in America con la sorella Marta.

Anna ha iniziato a lavorare subito al circolo come guardarobiera ed ha catturato l’attenzione di Salvatore Amato che è single da molto tempo.

Ma la bella Anna si sta nascondendo da un’uomo, ovvero il suo ex amante con il quale ha avuto anche una figlia, Irene, che per i tempi di ambientazione della soap opera era veramente uno scandalo.

LEGGI ANCHE —> Tu si que vales, spunta il dietro le quinte di Giulia: la ballerina beccata così VIDEO

Nelle prime stagioni, Anna era una Venere, e l’amore enorme che provava per quest’uomo ha permesso la nascita della piccola, ma lui le aveva tenuto nascosto di essere sposato.

Massimo aveva anche provato a portarle via la piccola perchè la moglie non poteva avere figli.

La donna quindi è scappata da Milano insieme all’amico di sempre Quinto, che ha sposato poi in gran segreto.

Ma dopo la morte di Quinto, Anna decide di tornare a Milano, ma senza la piccola che ha lasciato alle amorevoli cure dei nonni.

L’ex amante e padre della piccola, però ha ancora intenzione di rapirla ed inizia così a minacciare Roberto.

Insomma ci aspettano giornate movimentate per la bella Anna che ha deciso di tornare al Paradiso, ma soprattutto a Milano.