Qualche ora fa, Chiara Nasti ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto molto sexy. I fan sono rimasti senza parole. Vediamo insieme perché.

Chiara Nasti è sicuramente una delle influencer più seguite sui social, infatti il suo profilo Instagram conta ben 1,9 milioni di followers.

La blogger è molto amata sul web, soprattutto dalle più giovani che seguono i suoi consigli e cercano di imitarla in tutto quello che fa. Nell’ultimo periodo, Chiara, è stata spesso al centro dei gossip per via di una sua scelta che ha fatto molto discutere.

L’influencer, circa un mese fa, ha annunciato ai suoi followers di avere bisogno di pausa dal mondo dei social. Stando a quanto ha confessato, Chiara Nasti, si sarebbe sentita intrappolata nelle dinamiche del web, motivo per cui ha scelto di distaccarsi e di chiudere il suo profilo per qualche settimana.

Ora, la giovane, è tornata più forte che prima e sembra aver superato del tutto la crisi iniziale, infatti è già tornata a postare foto super sexy, proprio come è successo qualche ora fa.

Chiara ha pubblicato sul suo profilo uno scatto molto seducente e a quanto è emerso dai commenti molti suoi followers vorrebbero essere la moto sotto di lei. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Chiara Nasti sempre più seducente

In molte occasioni, Chiara ha dovuto subire la cattiveria degli haters, infatti spesso è criticata per via delle sue foto piuttosto seducenti.

Nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo uno scatto da urlo e ovviamente i suoi fan non hanno potuto fare a meno di apprezzare.

In moltissimi vorrebbero essere al posto della moto su cui è seduta e i mi piace nel post parlano chiaro, la foto è stata apprezzata da più di 70mila persone e anche i commenti si fa fatica a contarli.

Insomma Chiara dopo il periodo di pausa è tornata più in forma che mai, voi cosa ne pensate? vi è piaciuto il post pubblicato dalla Nasti?