Guendalina Tavassi ha scioccato i suoi follower pubblicando una foto con un occhio nero: ecco le sue parole sull’accaduto.

Abbiamo imparato ad apprezzarla e conoscerla all’interno della casa del Grande Fratello ma, dopo la partecipazione al reality, la 35enne romana ha avuto anche diverse esperienze come attrice.

Guendalina è amatissima dal pubblico e super seguita sui social tanto che, il milione di persone che la segue su Instagram, è rimasto letteralmente scioccato quando ha visto una foto che ritraeva l’influencer con un occhio nero.

Sulla foto, poi subito cancellata, è ora intervenuta la stessa Tavassi, che ha provato a fare chiarezza sulla situazione.

Guendalina Tavassi con un occhio nero, le scioccanti parole: “Non permettete a nessuno di rovinarvi la vita”

L’ex-gieffina, dopo la foto shock sul suo profilo, ha provato a fare chiarezza tramite diverse storie su Instagram, rivelando però prima di tutto come la situazione sia in mano agli avvocati e che sta procedendo per vie legali.

Per questo, non può dire molto a riguardo, e prega i suoi fan di non fare ulteriori domande alle quali non può rispondere; ciò che è certo è che Guendalina, nonostante tutto, è pronta a ripartire con coraggio.

“Da domani Guendalina si ritrucca, si metterà un filtro non solo su Instagram, ma anche nella vita” le sue parole decise “Io reagisco così perché nella mia vita ne ho vissute così tante che non ho più le lacrime. Non sta male solo chi si mette a letto giorni interi” conclude l’influencer, facendosi forza anche per i suoi figli.ù

Guendalina invita anche chi sta cercando di ottenere popolarità con l’accaduto di dire la verità, visto che lei non può parlare, lanciando un messaggio deciso ai suoi follower: “Non permettete a nessuno di rovinarvi la vita”.

La situazione sembra piuttosto grave e, in attesa di giustizia, Guendalina vivrà comunque la sua vita con grande coraggio, e con quell’energia che l’ha sempre contraddistinta.