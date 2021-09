Brave and Beautiful: anticipazioni Cesur e Suhan spariscono con il piccolo?

Brave and Beautiful, anticipazioni dalla serie turca di Canale 5: Cesur e Suhan spariscono con il piccolo? Cosa succede.

Dopo aver portato in Italia soap spagnole come Il Segreto e Una Vita, Mediaset continua ad investire su prodotti esteri facendo conoscere al pubblico italiano serie internazionali.

Questa estate, su Canale 5, ha debuttato Brave and Beautiful, in onda subito dopo Una Vita nella fascia occupata solitamente da Uomini e Donne; episodio dopo episodio, le trame si sono intricate sempre di più, ma sembra esserci un lieto fine.

Brave and Beautiful, anticipazioni: Cesur e Suhan spariscono?

Lotte tra famiglie e un amore impossibile è al centro di questa serie, che tanto prende ispirazione da Romeo e Giulietta di Shakespeare; protagonisti indiscussi Cesur e Suhan, interpretati rispettivamente da Kıvanç Tatlıtuğ (che si candida come “nuovo” Can Yaman) e Tuba Büyüküstün.

Prossimamente, i colpi di scena non mancheranno di certo, così come gli ostacoli fra i due innamorati; stando a quanto trapela dalle anticipazioni turche però, il finale sarebbe a lieto fine.

Nello specifico, viene svelato come Riza deciderà di mettere in atto la sua vendetta nei confronti di Tahsin colpendo direttamente sua figlia Suhan, tanto che la donna finirà in ospedale in fin di vita.

Dopo l’evento, Tahsin decide di affrontare faccia a faccia il suo nemico, incontrando la morte; prima però metterà in salvo Cesur, permettendogli di stare al fianco di sua figlia, che nel frattempo rischia la vita e rischia di perdere suo figlio.

Leggi anche –> Una Vita: Camino sogna Ildefonso dopo la sua morte ed è struggente l’addio

Alla fine però, tutto si concluderà per il meglio e Suhan riuscirà non soltanto a partorire, ma anche a riprendersi del tutto; col loro primo figlio, Cesur e Suahn decideranno di iniziare una nuova vita altrove, sparendo completamente dalla circolazione.

Leggi anche –> Beautiful: Eric inganna tutti con un proposta incredibile

Al momento, la trasmissione della serie su Canale 5 è stata interrotta proprio per il ritorno di Uomini e Donne, ed è probabile che, a questo punto, i restanti episodi vengano trasmessi direttamente la prossima estate.