Uomini e Donne, l’ex-corteggiatrice Chiara Rabbi fa impazzire i suoi fan mostrando curve bomba in costume; lo scatto della romana.

Moltissimi telespettatori aspettano con ansia l’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, pronto ad avere un grandissimo successo anche con queste nuove puntate.

Nella scorsa edizione, a rubare la scena (più dell’altra tronista Sophie Codegoni, prossima a partecipare al Grande Fratello Vip) è stato Davide Donadei, corteggiato da diverse ragazze ma che alla fine, fra Beatrice e Chiara, ha scelto proprio quest’ultima.

I due stanno vivendo insieme nella città natale di Davide, in Salento; questa estate tanto mare per la coppia, con la Rabbi che ha rubato la scena mostrando curve bomba.

Chiara Rabbi, l’ex di Uomini e Donne mostra curve bomba

Arrivata per ultima a corteggiare il tronista pugliese, Chiara ha saputo sciogliere tutte le sue riserve e conquistarlo, riuscendo ad imporsi su Beatrice che, invece, era lì per lui da molto tempo prima.

Spigliata, solare, decisa e dotata di una bellezza mediterranea, Chiara in questa estate ha veramente incantato; in bikini, la romana (oltre a sfoggiare i suoi tatuaggi) mette in evidenza le sue curve bomba, capaci di far girare la testa non solo a Davide ma anche a tante altre persone.

“Il cielo aperto la vita errante, per paese l’universo e per legge la tua volontà e soprattutto una cosa inebriante: la libertà!” la didascalia che accompagna la foto, una citazione dalla Carmen di Bizet, opera preferita di Chiara.



Recentemente, proprio Chiara ha annunciato un periodo di pausa dai social del suo fidanzato, che purtroppo non sta molto bene; facendo in questi mesi delle analisi dopo aver avuto diversi sintomi, Davide ha scoperto di avere un’insulina basale alta, praticamente i sintomi di un pre-diabete.



L’ex-tronista sta quindi cercando il più possibile di rilassarsi e riposarsi, per effettuare tutte le cure del caso e rimettersi in forma; al suo fianco, ovviamente, la sua bella fidanzata.