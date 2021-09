Stivaloni neri e minigonna: l’outfit di Annalisa fa impazzire Instagram, bomba sexy

Annalisa stupisce i fan con una foto sexy su Instagram. La cantante ha sfoggiato un outfit da urlo. Vediamola insieme in tutta la sua bellezza.

Annalisa è sicuramente una delle cantanti più apprezzate in Italia.

La ragazza ha esordito nel mondo della musica grazie alla sua partecipazione ad Amici. Da quel momento la sua carriera è sempre stata in salita e ha sfornato diverse canzoni che tutt’ora sono rimaste nel cuore dei suoi fan.

Annalisa dopo Amici ha cambiato totalmente il suo aspetto, gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente di quando la cantante ha esordito ad Amici.

Ai tempi era molto timida e riservata tanto che Rudy Zerbi in più di un’occasione l’ha criticata per via della sua paura ad esibirsi di fronte al pubblico.

Oggi Annalisa è completamente un’altra persona, oltre ad aver sconfitto la timidezza è cambiata anche nell’aspetto, oltre ad essere bellissima sfoggia abiti scollati e minigonne da urlo.

Qualche ora fa ha postato una foto che ha lasciato i suoi fan senza parole. Vediamola insieme.

Leggi anche->Tina e Gemma sono amiche e litigano solo per il programma? La verità

Annalisa pubblica una foto sexy su Instagram

Annalisa in questi anni ha fatto un Glow Up pazzesco. Dimenticatevi della ragazza insicura di Amici perché oggi la cantante è totalmente cambiata.

Oltre ad essersi trasformata fisicamente, Annalisa ha superato le sue paure, non indossa più abiti larghi e trasandati ma bensì minigonne e top da urlo.

Negli ultimi giorni ha postato una foto molto sexy in cui indossa una minigonna cortissima e un top molto scollato, il tutto abbinato a dei stivaloni di pelle.

Annalisa ha scelto questo look per cantare la nuova hit “Movimento lento” affianco a Federico Rossi all’Arena di Verona.

I fan vedendo questo outfit sono rimasti senza parole.

Leggi anche->Uomini e Donne, Chiara Rabbi in costume: la foto mozzafiato della ex corteggiatrice, curve bomba

Voi cosa ne pensate? Vi piace il nuovo look di Annalisa?