Raffaella Fico ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip in tutta la sua bellezza. Ma avete visto come si è vestita? I fan non potevano credere ai loro occhi. Vediamo l’outfit scelto dalla gieffina.

Ieri sera è andata in onda su Canale5 la prima puntata del Gf Vip, ovviamente non sono di certo mancati i colpi di scena,

Il pubblico da casa non vedeva l’ora di conoscere meglio i nuovi concorrenti, quest’anno Alfonso Signorini, ha scelto un cast d’eccezione, sicuramente ne vedremo delle belle.

Ieri abbiamo assistito ad un primo scontro in diretta e le protagoniste sono state Soleil Sorge e Raffaella Fico. L’influencer dopo aver nominato l’ex di Balotelli le ha anche dato della st***za. La Fico non ha preso affatto bene la battuta della Sorge e le ha fatto chiaramente capire di non provare simpatia nei suoi confronti.

Ma non solo, i telespettatori sono rimasti sotto shock anche per una questione, sul web non si è fatto altro che discutere dell’abbigliamento piuttosto succinto di Raffaella Fico.

La modella ha fatto il suo ingresso nella casa in modo piuttosto particolare, vediamo nel dettaglio come si è vestita per l’occasione.

Raffaella Fico entra nella casa del Gf Vip senza intimo?

Raffaella Fico è tornata al Grande Fratello, la modella partecipò al reality per la prima volta nel lontano 2008, ai tempi era solo una ragazzina ma ieri sera ha lasciato tutti senza parole con il outfit piuttosto particolare.

Il suo ingresso è stato un successone, la modella è arrivata davanti alla porta rossa accompagnata da diversi ragazzi e si è lasciata andare ad un ballo molto sensuale.

Ma non solo, l’ex di Balotelli per l’occasione ha sfoggiato un body che ha lasciato poco all’immaginazione. Ovviamente le critiche non sono mancate, in molti l’hanno accusata di aver ostentato troppo. Lo stesso Alfonso Signorini le ha fatto notare di essere piuttosto nuda.

Dopo essere entrata nella casa, la Fico si è cambiata l’abito e ha sfoggiato un vestito ancora più sexy.

Le critiche non sono finite perché Katia Ricciarelli ha fatto notare a tutti che Raffaella non indossasse l’intimo sotto l’abito.

La modella ha ovviamente confermato di portare le mutande smentendo le parole della donna.

Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto l’ingresso di Raffaella nella casa più spiata d’Italia?