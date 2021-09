Malina è una bellissima donna, la quale però pare abbia avuto moltissime delusioni amorose. Ecco i dettagli sul rapporto con un suo ex.

L’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, tornerà presto sul piccolo schermo per la sua partecipazione al noto reality show Grande Fratello Vip. La sua ultima apparizione risale al 2020, occasione in cui la modella partecipò a Temptation Island insieme all’attuale fidanzato, Lorenzo Amoruso.

Durante il suo percorso nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, Manila raccontò di aver sofferto moltissimo in amore e di non fidarsi degli uomini – parole che avevano toccato tutte le compagne e i tentatori, i quali avevano avvertito la sofferenza che si celava dietro i suoi occhi.

Ma sapete a cosa (o meglio a chi) si riferiva di preciso la Nazzaro? Scopriamolo insieme.

Malina e il suo matrimonio con Francesco Cozza

Manila Nazzaro e l’ex calciatore Francesco Cozza si sposarono nel 2005 dopo quattro anni di fidanzamento. I due erano follemente innamorati, tanto che la loro storia d’amore durò oltre dieci anni e portò alla nascita di due splendidi bambini. Tuttavia, l’idillio dei primi anni non durò a lungo: sia Manila che Francesco erano colmi di impegni di lavoro che tendevano a tenerli lontani e, con il passare del tempo, quella lontananza portò anche ad un affievolirsi del sentimento.

Nonostante la separazione fu di comune accordo, fu quello che venne fuori dopo a toccare profondamente il cuore della bellissima ex Miss Italia. La Nazzaro infatti, ufficializzata la separazione nel 2017, scoprì che l’ormai ex marito aveva un’altra famiglia.

Per Manila fu un vero e proprio boccone amaro e questo la portò a creare una corazza nei confronti degli uomini. Solo Lorenzo Amoruso, anch’esso ex calciatore dolcissimo e affettuoso, riuscì ad entrare nel cuore dell’ex modella. Oggi infatti, i due sono felicemente fidanzati e molte indiscrezioni dicono che convoleranno presto a nozze.

Tuttavia, scoprire che l’ex marito avesse addirittura una famiglia parallela fu qualcosa di scioccante da apprendere per Manila, la quale ancora oggi non riesce a lasciarsi alle spalle il rancore per Cozza: “Non ha avuto il coraggio di raccontarmi, mi meritavo almeno un po’ di sincerità. […] Non ha tradito me, ha tradito la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”. Un ferita ancora aperta quindi per Manila Nazzaro, la quale tutt’oggi non riesce a perdonare la scorrettezza subìta.