Nelle ultime ore è uscita un’indiscrezione su Giulia Salemi e Pier Paolo Pretelli, per alcuni fan i due si sarebbe lasciati. Ma l’ex velino ha deciso di rompere il silenzio, ecco le sue parole.

Giulia Salemi e Pier Paolo Pretelli sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti al Gf Vip e inizialmente molti pensavano che i due stessero insieme solo per cercare di arrivare in finale per vincere il monte premi.

Dopo la fine del reality i due continuarono a stare insieme e ancora oggi sembrano molto innamorati e complici. Qualche ora fa alcuni utenti sul web hanno notato l’assenza di Giulia dai social, ovviamente i fan della coppia si sono subito preoccupati e hanno inizialmente pensato che i due stessero passando un periodo di crisi o addirittura che si fossero lasciati.

In realtà la verità è ben diversa e a spiegare cosa è realmente accaduto è stato proprio l’ex velino. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? le parole dell’ex velino

Negli ultimi giorni i fan dei Prelemi hanno pensato che la loro amata coppia fosse per via della loro assenza sui social. In realtà la verità è molto diversa, lo stesso Pierpaolo qualche ora fa ha smentito la notizia e piuttosto stizzito ha spiegato cosa sta succedendo.

Pierpaolo ha risposto ad un utente su Twitter convinto che lui e Giulia si fossero lasciati, le sue parole sono state “Tesoro, Giulia è qui con me da giovedì ed è molto triste per il lutto che ha avuto. Buonanotte”

Quindi a quanto sembra, i due non stanno affatto passando nessuna crisi, semplicemente sono momentaneamente spariti dai social per via della scomparsa improvvisa dello zio di Giulia, fratello di sua mamma Fariba.

A dare la notizia è stata proprio la madre della Salemi che con un lungo post ha spiegato cosa è accaduto a suo fratello.

Ovviamente non sono mancati i messaggi di condoglianze sia dai personaggi del mondo dello spettacolo e sia dai fan.