Ma il nonno ora rischia pure l’accusa di sottrazione internazionale di minori, oltre che l’emissione di un mandato di cattura. Nelle indagini della Polizia si indaga anche su coloro che avrebbero aiutato l’uomo a mettere in atto il rapimento. Lo zio paterno, Or Nirko, ha spiegato che i Peleg – i nonni e gli zii materni di Eitan -dopo la morte dei genitori del bambino avevano assunto da subito

una posizione antagonistica: “Dicevano che con noi sarebbe cresciuto senza legami con la sua identità”. Lunedì 13 settembre Eitan avrebbe dovuto iniziare la scuola. Chi conosceva la famiglia spiega che Eitan era arrivato in Italia quando aveva appena un mese, il padre voleva farsi una vita qui nel nostro Paese con la moglie e il figlio tuttavia i genitori della moglie non erano d’accordo e sostenevano che il bimbo sarebbe dovuto crescere in Israele. E’ in atto una partita dove in campo ci sono anche interessi economici. Partita che passa per i contatti tra l’autorità giudiziaria pavese e quella israeliana, per i canali della Farnesina, ma anche per diverse battaglie giudiziarie in Italia e nel Paese mediorientale. Il timore è che far tornare Eitan in Italia possa rivelarsi molto ma molto complicato.