Striscia la Notizia è protagonista da anni su Canale 5, ma vi siete mai chiesti quanto guadagnano i conduttori e le veline? Ecco le cifre.

Il tg satirico di Antonio Ricci, ha ottenuto un grandissimo successo in questi ultimi trent’anni, diventando uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. Nonostante lo scorso anno gli ascolti non siano stati altissimi, il programma proverà a rialzarsi già tra pochi giorni con la nuova edizione.

Per l’occasione, sono stati scelti come conduttori due nuovi amatissimi dal pubblico; ma quanto guadagna solitamente chi conduce Striscia? E le veline? Ecco le cifre dei cachet.

Striscia la Notizia, quanto guadagnano conduttori e veline

Quando si parla di compensi, non si possono mai stimare cifre precise, ma si può dare comunque un indicazione per far capire il tipo di cachet in questione. Per quanto riguarda i conduttori di Striscia, sembra che Ezio Greggio abbia guadagnato 24mila euro per ogni partecipazione al programma, mentre Gerry Scotti (con altre conduzioni) arriverebbe a 10 milioni annui.

Cifra simile quella di Michelle Hunziker, che con Striscia e altri progetti avrebbe sfiorato quota 8 milioni di euro annui. Decisamente inferiore il compenso previsto per le veline, ma comunque significativo; le ultime due, Shaila e Mikaela, hanno incassato circa 200 euro a puntata, per un totale di 4000 euro al mese e 48 mila euro annui.

Cifre simili verranno incassate anche dai nuovi conduttori e dalle nuove veline di quest’edizione 2021/2022; come sappiamo, a condividere il bancone più famoso d’Italia saranno Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, due figure briose e amatissime dal pubblico che proveranno a portare una ventata d’aria fresca.

Quanto alle veline invece, Shaila e Mikaela lasceranno il posto a Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, entrambe ex-concorrenti (in due diverse edizioni) del talent show di Maria De Fillippi, Amici, e con esperienza anche televisiva ed internazionale.