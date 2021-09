Lady Diana, amore folle per il medico pakistano: chi era l’uomo che voleva sposare

L’amore di Lady Diana per il medico pakistano era enorme. Ecco chi era l’uomo che Lady D voleva sposare a tutti i costi

La morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto del 1997, è ancora un mistero aperto e tiene viva la curiosità sulla vita privata dell’ex principessa inglese. In particolare l’amore per il medico pakistano che Lady D voleva sposare è ancora oggi oggetto di dibattito. Ma sapete chi era?

Lady Diana, infatti, era molto innamorata e in tanti pensavano che da lì a qualche anno la bella principessa di Galles avrebbe sposato il suo compagno. Ma non è andata così. Oggi in tanti voglio quindi sapere di più sul famoso medico pakistano che fece innamorare Lady D.

Lady Diana, chi era il medico pakistano che voleva sposare

La vita privata di Lady D fu molto travagliata, così come la sua vita amorosa. Il primo amore della bella principessa fu proprio il principe Carlo che, tuttavia, alla fine preferì l’attuale compagna, Camilla. Il matrimonio tra Carlo e Lady Diana, infatti, finì con la separazione dei due.

Lady Diana, pur rimanendo principessa del Galles, iniziò una nuova vita e anche una nuova relazione amorosa. In tanti parlano di diverse storie d’amore che la ex moglie del principe Carlo avrebbe avuto, ma in realtà dietro queste voci ci sono molte smentite.

Tuttavia, non c’è dubbio che, al momento della sua morte, Lady Diana stava vivendo una relazione sentimentale con un medico, Dodi Al-Fayed. La principessa e il medico pakistano passarono insieme l’estate del 1997, quella in cui la giovane Diana morì.

Alcuni rumors dicono che Lady Diana, il giorno dell’incidente, era in dolce attesa. Queste voci non sono mai state confermate ma, se fossero vere, il padre sarebbe stato sicuramente riconducibile alla figura di Dodi Al-Fayed, il medico pakistano che fece innamorare Lady Diana.

Dodi e Diana si conobbero nel 1995 e le cronache parlano di una Diana subito innamorata. Diverse indiscrezioni, infatti, parlano di una convivenza stabile dei due, con la bella principessa che aveva deciso di trasferirsi in Pakistan per vivere accanto a lui.