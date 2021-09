Ilary Blasi in dolce attesa, l’annuncio in tv : “C’è posto per un’altra persona?” | Il video amarcord

In diretta tv, 16 anni fa, Ilary Blasi e l’annuncio tv della dolce attesa da Fazio: “C’è un posto per un’altra persona?” Ecco il video amarcord

Una delle coppie più amate dai telespettatori italiani è quella Ilary Blasi e Francesco Totti. I due sono innamoratissimi da sempre e sono diventati un’icona d’amore nella televisione italiana. In un vecchio video che gira sul web negli ultimi giorni, si vede l’annuncio in tv di Ilary Blasi della sua prima gravidanza.

Ha fatto molto successo in questi giorni il video nel quale la bella presentatrice dell’Isola dei Famosi racconta l’arrivo del suo primo figlio con Francesco Totti. Il video è molto emozionante e, tutt’ora, fa scoppiare di gioia chi lo guarda.

Ilary Blasi, il video dell’annuncio tv

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno iniziato la loro relazione da molti anni. Il loro matrimonio si è celebrato quando Ilary era in dolce attesa del piccolo Cristian e oggi i due sono una delle coppie più amate dal pubblico, tanto da diventare protagonisti di spot televisivi e personaggi di programmi tv.

La bella presentatrice ha sempre avuto una vita privata senza veli per il pubblico e, spesso, alcuni aspetti della quotidianità della Blasi sono pubblici e condivisi da lei stessa. Negli ultimi giorni un video della bella Ilary Blasi ha fatto impazzire il web ed emozionare i suoi fan.

Nel video che circola sul web in maniera virale la protagonista è proprio la bella Ilary che, nel 2005, rilasciava un’intervista ad un giovane Fabio Fazio per parlare delle nozze imminenti con Francesco. Durante l’intervista, il colpo di scena: Ilary annuncia l’arrivo del piccolo Cristian.

Nel momento in cui Fazio chiede ad Ilary se ci sarà per la prossima stagione del programma, la showgirl futura moglie di Totti risponde: “C’è posto per un’altra persona?” e poi aggiunge rivolgendosi ad uno spaesato Fazio: “Saremo in tre: io, tu, e serve un posto per una carrozzina”. Mentre il pubblico applaude, un emozionato Fabio Fazio abbraccia e si congratula con Ilary Blasi.

L’emozione in studio è palpabile e la commozione della bella Ilary si trattiene a stento. Il pubblico e il primo a capire, ma uno spaesato Fazio ha bisogno che la Blasi specifichi meglio ciò che intende dire. Il resto è pura emozione e il video si interrompe mentre i due si abbracciano.

Il piccolo Cristian è stato il primogenito della coppia Ilary Blasi e Francesco Totti. I due hanno creato una famiglia bellissima e, dopo Cristian, sono nate le dolci Chanel e Isabel. Tre figli bellissimi che, negli anni, sono cresciuti circondati dalle coccole e dall’amore dei loro genitori.