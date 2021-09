Tina Cipollari ne ha fatta di strada da quando ancora trentenne si era presentata per la prima volta nella trasmissione di Uomini e Donne in veste di corteggiatrice.

Si può tranquillamente affermare che Tina Cipollari, all’ anagrafe Maria Concetta Cipollari, sia di casa a Uomini e Donne. Ha passato, infatti, quasi 20 anni in questo programma ricoprendo diversi ruoli tra cui quello di corteggiatrice, tronista e infine opinionista.

Dal 2003, siede a fianco dei tronisti in qualità di opinionista e consigliera insieme all’ amico Gianni Sperti che precedentemente si occupava di ballo più che di tv. I due sono divenuti una coppia esplosiva tanto da divenire indispensabili per il programma.

Gianni con i suo “aplomb” sempre molto composto ed educato, anche se non ha risparmiato scene in cui perdeva la pazienza, Tina invece esplosiva, irriverente e sagace. Una coppia di opinionisti che si completano a vicenda.

Potrebbe interessarti anche->“Finalmente lo ha ammesso…” Gianni Sperti esce allo scoperto e racconta la verità dopo Uomini e Donne

Proprio questo mix perfetto di personalità ha permesso ad una delle trasmissioni più durature di Mediaset, Uomini e Donne appunto, di risultare al pubblico più accattivante e reale.

Tale successo ha portato la conduttrice Maria De Filippi ad operare diversi restyling del programma, passando dal trono classico, al trono over e infine a quello gay e trans che vedremo già nella prossima edizione.

Un modo perfetto per interpretare i vari cambiamenti della società e sdoganare alcuni tabù e forse è proprio questa la chiave del successo del format che non risulta mai vecchio o scontato.

Potrebbe interessarti anche->Uomini e Donne spoiler nuove puntate: lite furiosa al trono over

Il compenso di Tina Cipollari: ecco a quanto ammonta

Come detto in precedenza, Tina è un personaggio imprescindibile rispetto al programma grazie anche alle battutine pungenti e ai “siparietti” comici con Gemma, altra protagonista del trono over, con la quale proprio non intende andare d’ accordo.

Tina si è fatta amare per la sua spontaneità, per le sue curve non rispettose dei canoni di bellezza televisivi e per la sua vitalità. Tutto questo però sarebbe ben ricompensato: nonostante i compensi vengano tenuti riservati, si mormora che guadagnerebbe una cifra da capogiro.

Si parla, infatti, che le spetterebbero, così come al collega Gianni Sperti, circa 1000 o 2000 euro a puntata: ciò significa che ogni mese percepirebbero dai 5.000 ai 10.000 euro variabili a seconda delle puntate registrate.

Gli opinionisti dunque, se i calcoli dovessero essere esatti, avrebbero un guadagno che si aggira sui 50/90 mila euro annuo.