Barbara D’Urso in bikini e senza trucco: lo scatto della conduttrice acqua e sapone scatena i social

Vediamo insieme la fotografia che ha lasciato tutti senza parole pubblicata da Barbara D’urso sul suo profilo Instagram.

Una donna del mondo dello spettacolo che in questa nuova stagione televisiva che sta iniziando ha ridotto di molto i suoi programmi

Stiamo parlando ovviamente di Barbara D’Urso, che ha un profilo social su Instagram sempre molto amato e seguito, ma nelle ultime ore ha pubblicato qualcosa di particolare che ha lasciato tutti senza parole.

Iniziamo con il dire che tra pochissimo avremmo modo di vederla nuovamente sul piccolo schermo con il programma Pomeriggio cinque che dovrebbe iniziare il 6 di settembre, e forse, dovrebbe durare circa un’ora.

Un’ orario davvero ridotto per la regina della televisione, ma come sappiamo Mediaset ha deciso di rinnovare completamente il suo palinsesto, quindi non è detto che resterà per tutta la stagione invernale così, Barbara potrebbe ritornare anche al suo solito orario.

Barbara D’Urso bellissima al mare

Ma ritorniamo al suo profilo social, dove si mostra mentre sta trascorrendo gli ultimi momenti delle sue vacanze prima di buttarsi a capofitto nel lavoro.

Barbara non ha alcun tipo di problema a mostrarsi anche senza filtri anzi ha scritto in modo scherzoso le seguenti parole:

“Ci sono più filtri qui che nel autoricambi del mio amico!”

Nella fotografia dove si mostra in versione acqua e sapone indossa un bellissimi bikini nero della nota casa di moda, Versace, dal valore di circa 200 euro.

La sua bellezza è oggettiva anche senza trucco e a 64 anni non ha nulla a che invidiare alle donne più giovani di lei, anzi.

Il pubblico ha assolutamente apprezzato le fotografie in versione acqua e sapone che Barbara ha pubblicato su Instagram, poi come succede sempre c’è anche chi non apprezza.

Si vocifera poi, per quanto riguarda la parte lavorativa che potrebbe essere la nuova conduttrice del reality La talpa che andrà in onda nella prossima primavera, ma per il momento i rumors non sono ancora confermati.

Non ci resta che attendere e vedere se verranno confermati oppure no nelle prossime settimane.