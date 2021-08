Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne divina in costume: gambe chilometriche

Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne posta una foto in costume e in perfetta forma e con delle gambe chilometriche

Una foto basta e avanza per colpire al cuore i fan e dimostrare che la forma fisica e la bellezza non ha età. Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato una foto in costume che mostra la sua forma sconvolgente, insieme alle sue bellissime gambe.

La Ricci, infatti, è in formissima e dalle spiagge della Sicilia si mostra in tutta la sua bellezza prima del suo possibile ritorno in tv. A settembre, infatti, tornerà la nuova stagione di Uomini e Donne con importanti novità e nuovi personaggi, tra cui forse anche la bella Ricci.

Isabella Ricci, divina in costume ecco la foto

L’ex dama di Uomini e Donne è sempre stata avvenente e affascinante. Il suo fisico perfetto e la sua bellezza ammaliante non sono mai cambiati e una foto ne è testimone. Non sempre, infatti, è facile mantenere una forma fisica ideale, ma questo pare non essere un problema per la bella Isabella Ricci.

Una foto postata su Instagram, infatti, ritrae la bella Isabella Ricci in uno splendido e colorato costume che sfoggia con grande eleganza. La bella ex dama di Uomini e Donne posa mentre è sdraiata su un lettino di una spiaggia siciliana e mostra delle gambe pazzesche.

La splendida Isabella Ricci ha voluto dare un ultimo omaggio ai suoi fan prima della partenza. La showgirl ha infatti scritto sul suo post: “Ultime ore in Sicilia, poi si torna a casa”. Isabella Ricci ha infatti passato le sue vacanze sulla bellissima isola, prima di riprendere a lavorare.

In tanti sperano infatti in un suo possibile ritorno a “Uomini e Donne”, l’ex modella è infatti molto apprezzata dai fan del programma e si fa sempre più strada una sua possibile partecipazione in occasione della nuova edizione 2021-22.