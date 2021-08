Tiziano Ferro e il lutto mai superato: “Mai accettato la sua morte”

Il cantante è devastato dal dolore del lutto e dichiara: Non ho mai accettato la sua morte”. Ecco di chi parla Tiziano Ferro

Negli ultimi giorni, Tiziano Ferro si è lasciato andare ad uno sfogo sui social a causa di grave lutto. Una triste confessione per manifestare il proprio dolore a causa della perdita del suo caro cane Beau. Il cantante ha dichiarato di pensarci ancora tanto e di non aver “Mai accettato la sua morte”.

Il cantante romano ha detto di non averne mai accettato la morte e di avere ancora vivo il ricordo del suo amato cane. La scorsa estate, infatti, il cane di Tiziano Ferro, Beau, è morto, lasciando nella disperazione Tiziano Ferro che ne era incredibilmente affezionato.

Un lutto mai superato per Tiziano Ferro

Il cantante di Latina si è sfogato sul suo profilo Instagram pubblicando una foto di lui con il suo dolcissimo cane. Il testo di descrizione della foto è una lunga dedica al ricordo del suo caro amico. Tra le frasi di commiato si nota palpabile una forte emozione della star italiana.

Nel lungo post, è lo stesso Tiziano ad ammettere di non aver ancora superato il grave lutto. Il messaggio del cantante si apre così: “Caro Beau, forse non ho mai veramente accettato la tua partenza”. Commovente la dedica del cantante per un amico che ha accompagnato per lungo tempo la carriera della star.

Nella dedica, infatti, Tiziano Ferro ringrazia Beau di avergli dato grandi insegnamenti, per aver aver avuto fede e pazienza, oltre ad un amore incondizionato. Un amore per un padrone che, da quanto si legge tra le righe, ha salvato dalle ferite e dall’abbandono il dolce animale.

Nello stesso post, Tiziano Ferro racconta la decisione presa dopo il grave lutto subito. Il cantante e il suo compagno, Vìctor Allen, hanno deciso di adottare cani adulti in modo da regalare loro nuove opportunità di vita e lo stesso amore donato al dolce Beau.