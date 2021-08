Serena Autieri la conosciamo ormai da tempo sia come attrice che come conduttrice e anche cantante, ma chi è e cosa fa il marito?

Napoletana classe ’76, Serena Autieri è sicuramente un volto noto del nostro mondo televisivo; dopo gli inizi come cantante, ha affiancato nel 2001 il compianto Alberto Castagna come valletta nel celebre programma di Canale 5 Stranamore.

Da lì in poi, una serie di apparizioni come attrice sia in tv che al cinema; diverse solo le serie di cui ha fatto parte e tante altre sono le pellicole in cui ha recitato per il grande schermo.

In questi ultimi anni, l’abbiamo vista anche come concorrente e giudice di diversi programmi Rai; lo scorso 12 luglio ha poi avuto l’onore di condurre il programma celebrativo Notte azzurra – La vittoria, per festeggiare la vittoria degli Azzurri all’Europeo. Ma se l’Autieri la conoscete, sapete chi è suo marito?

Serena Autieri, chi è e cosa fa il marito della conduttrice

Votata da sempre al mondo artistico, Serena ha trovato l’amore proprio in questo campo e da anni ormai è sposata e felice con suo marito; diversi anni fa si vociferava di un presunto flirt con Gabriel Garko (ai tempi de L’onore e il rispetto), sempre però smentito dall’Autieri.

L’amore per Serena arriva dopo la serie Mediaset, nel 2010; a Spoleto infatti, la conduttrice e attrice sposa Enrico Griselli, a cui poi darà una figlia tre anni più tardi, nel 2013.

Ma di cosa si occupa Griselli? Il marito dell’Autieri è un manager e produttore teatrale e, nonostante gli impegni di lavoro, ha saputo dare a Serena quel rapporto che cercava.

I due si sono conosciuti tramite degli amici in comune; all’epoca, Enrico lavorava a Dubai e il primo approccio con l’Autieri è stato prettamente telefonico. Dopo più di un mese, un primo incontro sul lago di Como e, da quel momento, i due non si sono più lasciati.